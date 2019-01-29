Яна Троянова станет ведущей шоу «Последний герой»

Актриса Яна Троянова
, отвечающая отказом на предложения вести различные шоу и передачи, не смогла устоять перед искушением и согласилась на роль ведущей шоу канала ТВ-3 «Последний герой. Актёры против экстрасенсов»
. Почему? Потому что захотелось закрыть гештальт. Оказывается, в начале 2000-х Яна хотела стать участницей «Последнего героя»
и даже записалась на кастинг. Но в этот же день актрисе назначили первую репетицию у Василия Сигарева
. Ставшего впоследствии её супругом.
«Это был невероятно сложный выбор! С одной стороны – возможность попасть в любимое шоу и испытать себя, с другой – шанс начать играть серьёзные роли и стать известной актрисой. Я всю ночь не спала, не могла ни о чём думать, и в итоге выбрала репетицию. Конечно, я не ошиблась! С Сигаревым мы до сих пор вместе, а «Последний герой» через шестнадцать лет пришёл ко мне сам. Бог – джентльмен, он никогда ничего не навязывает, свою судьбу мы выбираем сами. Когда меня пригласили в проект ведущей, это была как будто подсказка от Вселенной: «Ты была хорошей девочкой, ты сделала правильный выбор»
, - вспоминает актриса.
Ну и сложно, наверное, было отказаться от досуга в окрестностях филиппинского острова Палаван в компании экстрасенсов и коллег по цеху. Две команды по 8 человек в каждой проведут до 39 дней в джунглях, под неусыпным контролем съемочной группы сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом. Очевидно, что морить голодом цвет российского кино и телепатии никто не собирается. А основной задачей людей, живущих бок о бок на небольшой территории, является (как это уже многие годы доказывает нам шоу «Дом-2») сохранение человеческого облика. Поэтому у шоу сменился слоган, который теперь звучит как «Остаться людьми»
.