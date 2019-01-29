Яна Троянова станет ведущей шоу «Последний герой»

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Рецензии на фильмы «Мирай из будущего»: Семейное древо жизни Слишком поучительное аниме про взросление и удивительное мироздание, номинированное на Оскар

Новости кино Стал известен состав жюри Берлинале Победителя будут выбирать под руководством актрисы Жюльет Бинош.

Новости кино Режиссерскую версию «Улицы» покажут на ТНТ4 Любимых героев можно будет увидеть с 4 февраля.

Новости кино Андрею Градову исполнилось 65 лет Звезда фильма «Берегите женщин» отмечает юбилей.

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