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Яна Троянова станет ведущей шоу «Последний герой»

29 января
2019 год

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29 января 2019
Актриса Яна Троянова, отвечающая отказом на предложения вести различные шоу и передачи, не смогла устоять перед искушением и согласилась на роль ведущей шоу канала ТВ-3 «Последний герой. Актёры против экстрасенсов». Почему? Потому что захотелось закрыть гештальт. Оказывается, в начале 2000-х Яна хотела стать участницей «Последнего героя» и даже записалась на кастинг. Но в этот же день актрисе назначили первую репетицию у Василия Сигарева. Ставшего впоследствии её супругом.

Яна Троянова станет ведущей шоу «Последний герой»

«Это был невероятно сложный выбор! С одной стороны – возможность попасть в любимое шоу и испытать себя, с другой – шанс начать играть серьёзные роли и стать известной актрисой. Я всю ночь не спала, не могла ни о чём думать, и в итоге выбрала репетицию. Конечно, я не ошиблась! С Сигаревым мы до сих пор вместе, а «Последний герой» через шестнадцать лет пришёл ко мне сам. Бог – джентльмен, он никогда ничего не навязывает, свою судьбу мы выбираем сами. Когда меня пригласили в проект ведущей, это была как будто подсказка от Вселенной: «Ты была хорошей девочкой, ты сделала правильный выбор», - вспоминает актриса.

Ну и сложно, наверное, было отказаться от досуга в окрестностях филиппинского острова Палаван в компании экстрасенсов и коллег по цеху. Две команды по 8 человек в каждой проведут до 39 дней в джунглях, под неусыпным контролем съемочной группы сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми и друг с другом. Очевидно, что морить голодом цвет российского кино и телепатии никто не собирается. А основной задачей людей, живущих бок о бок на небольшой территории, является (как это уже многие годы доказывает нам шоу «Дом-2») сохранение человеческого облика. Поэтому у шоу сменился слоган, который теперь звучит как «Остаться людьми».
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Яна Троянова станет ведущей шоу «Последний герой» фотографии
Яна Троянова станет ведущей шоу «Последний герой» фотографии
Яна Троянова станет ведущей шоу «Последний герой» фотографии
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