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Екатерину Архарову обвинили в пиаре на истории об исчезновении мужа

29 января
2019 год

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29 января 2019
28 января Екатерина Архарова обратилась к своим подписчикам в Инстаграме на Фейсбуке с просьбой о помощи. Актриса трое суток не могла найти своего мужа Артёма Ильясова, который «вышел ненадолго из кафе «Раиса Захарна» и не вернулся, перестав отвечать на звонки. Однако уже на следущий день стараниями полиции и поисковых отрядов пропажа нашлась, о чём актриса сообщила в соцсетях:

Екатерину Архарову обвинили в пиаре на истории об исчезновении мужа

«Друзья!!! Всем огромное спасибо за участие, поддержку и тёплые слова!!! Благодаря им нашёлся Артём!!! Живой. Уже всё в порядке, слава Богу!!! Спасибо от всего сердца!!! Уже завтра смогу его обнять!!!
Простите, что сразу не смогла ответить. Трое суток напролёт не сомкнула глаз. Подключила к поискам всех, кого только смогла: от полиции до других структур, от друзей до волонтёров... Общими усилиями мы смогли его найти! Самое страшное позади! Ещё раз огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным!!!»

Счастливый финал этой истории, да еще и без «объяснительной» от Артёма (общественность тоже не сомкнула глаз и теперь желает знать, где же он изволил пропадать?) оставил многих подписчиков Екатерины неудовлетворенными. И толпа он-лайн зевак, как водится, начала злословить, обсуждая «очевидные» причины этого загадочного трёхдневного исчезновения. Но так же нашлись и те, кто увидел в этой истории вульгарный пиар. В своих сообщениях о пропаже мужа Екатерина упомянула, что он ушел из кафе «Раиса Захарна», и указала адрес заведения. Это кафе принадлежит Екатерине и её мужу. Проницательные подписчики решили, что таким нетривиальным способом Екатерина решила прорекламировать своё кафе.
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Екатерину Архарову обвинили в пиаре на истории об исчезновении мужа фотографии
Екатерину Архарову обвинили в пиаре на истории об исчезновении мужа фотографии
Екатерину Архарову обвинили в пиаре на истории об исчезновении мужа фотографии
Екатерину Архарову обвинили в пиаре на истории об исчезновении мужа фотографии
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