Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года - лайфстайл - 3 января 2019 - Кино-Театр.РУ
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Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года

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3 января 2019
Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года

В новогоднюю ночь к Марии Кожевниковой приехали вовсе не Дед Мороз и Снегурочка, а карета скорой помощи. Актриса сообщила в соцсети, что накануне Нового года они с младшим сыном подхватили вирус.

Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года

«Вот так держалась, держалась, но самое главное у меня болит душа, мой младшенький сынок болеет. Васечка, моя клеточка, мое сердечко, свет и бесконечная радость. Пожелайте нам здоровья», - написала актриса, опубликовав фото с капельницей.

Однако чуть позже в профиле Марии появилось видео, где она активно нарезает салаты к новогоднему столу. Актриса призналась, что после медицинской помощи снова готова рваться в бой.

Несмотря на плохое самочувствие, после полуночи Кожевникова решила выложить позитивный пост, сопроводив его своей фотографией с двумя старшими сыновьями.

Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года

«Не хочу заканчивать год грустно, хотя мне сейчас реально плохо, я счастливый человек! Прощай 2018!!!», - написала актриса.
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Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года фотографии
Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года фотографии
Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года фотографии
Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года фотографии
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