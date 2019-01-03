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За несколько часов до боя курантов актрисе понадобилась помощь медиков

Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года

Выдающемуся итальянскому режиссёру исполнилось бы 90 лет.

«Стекло», «Фаворитка» и ещё 10 фильмов января

Два лучших друга попадают в нелепую ситуацию, собираясь на свидание в гараж.

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Что посмотреть с детьми на зимних каникулах?

«Три богатыря и наследница престола», «Мэри Поппинс возвращается», «Щелкунчик и четыре королевства» и еще шесть фильмов для праздничного похода в кино