Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года

В новогоднюю ночь к Марии Кожевниковой
приехали вовсе не Дед Мороз и Снегурочка, а карета скорой помощи. Актриса сообщила в соцсети, что накануне Нового года они с младшим сыном подхватили вирус.
«Вот так держалась, держалась, но самое главное у меня болит душа, мой младшенький сынок болеет. Васечка, моя клеточка, мое сердечко, свет и бесконечная радость. Пожелайте нам здоровья»
, - написала актриса, опубликовав фото с капельницей.
Однако чуть позже в профиле Марии появилось видео, где она активно нарезает салаты к новогоднему столу. Актриса призналась, что после медицинской помощи снова готова рваться в бой.
Несмотря на плохое самочувствие, после полуночи Кожевникова решила выложить позитивный пост, сопроводив его своей фотографией с двумя старшими сыновьями.
«Не хочу заканчивать год грустно, хотя мне сейчас реально плохо, я счастливый человек! Прощай 2018!!!»
, - написала актриса.