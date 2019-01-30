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Иван Ургант снялся в пародии на сериал «Султан моего сердца»

30 января
2019 год

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30 января 2019
Иван Ургант снялся в пародии на сериал «Султан моего сердца»

Пока исполнитель главной роли в сериале «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру гулял по Москве и рассыпал комплименты в студии передачи «Модный приговор», Иван Ургант учил фразы на турецком языке. Телеведущий снял короткий «трейлер» второго сезона, в котором сыграл «новую учительницу французского», заверив Али в том, что им не нужны никакие женщины. Этот шутливый ролик как будто намекает на то, что сериал продлят на второй сезон.

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