Юлия Меньшова возвращается на Первый канал с новым шоу о советском кино

Юлия Меньшова
возвращается на Первый канал с новым ток-шоу «Наши люди» - очередной попыткой осмысления советской действительности, но на сей раз через призму кино. Каждый выпуск передачи будет посвящен одному фильму или телесериалу, штат гостей будет формироваться из людей, имеющих непосредственное отношение к выбранному фильму (актеры, режиссёры, директоры), которым составят компанию люди, ставшие популярными в год выхода ленты. Гости будут делится историями со съемочной площадки и из личной жизни. Но и это еще не все - в каждом выпуске будут принимать участие историки моды, рассказывающие о бытовых приметах времени: тенденциях, материалах и фактурах, и о том, на какие уловки шли советские модники в условиях дефицита.
«Это традиционное ток-шоу, с большим количеством участников, а не подробное и глубокое интервью с одним человеком. Мне кажется, что ностальгия сегодня стала не столько настроением, сколько сформировалась в отдельный и яркий тренд. Люди с наслаждением участвуют во флешмобах в социальных сетях. И с радостью подписываются на исторические аккаунты. Публикуют фотографии своих родителей, бабушек и дедушек, виды городских улиц, вспоминают значки, которые мы коллекционировали, игрушки детства, моду 60-х и 70-х, 80-х и 90-х. В каждой нашей программе мы вспоминаем тот или иной фильм, вышедший на экраны в советское время. И поскольку фильм — это не только сюжет, но и само время, которое навсегда в нем как бы «останавливается» в каждой детали, разговор в студии будет идти о том, какими были наши люди в год выпуска этого кино. Почему именно такая тема их интересовала, и сделала фильм любимым зрителем? Как снималась картина? И чем тогда жили мы сами, в нашей огромной стране? Что покупали, что носили, что ели, что читали, что слушали? Наши люди — это все мы, жители огромной страны, разных поколений. В том числе, и герои нашей программы. Непосредственные создатели фильма, а также люди, ставшие популярными в то время в разных видах деятельности, и историки моды, помогающие нам восстанавливать бытовые приметы нашего недавнего прошлого»,
- рассказала Юлия.