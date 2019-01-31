Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов

31 января
2019 год

Лайфстайл >>
31 января 2019
25 января в первом павильоне «Мосфильма» состоялась ежегодная торжественная церемония вручения премии «Золотой орёл». На красной дорожке премии в этот вечер блистали Светлана Ходченкова, Аня Чиповская, Аглая Тарасова, Александр Петров, Никита Михалков с дочерьми Анной и Надеждой и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Дуня Смирнова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Евгений Стычкин и Ольга Сутулова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Сергей Гармаш

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Екатерина Волкова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Светлана Ходченкова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Надежда Михалкова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Виктория Толстоганова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Федор Бондарчук

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Рената Пиотровски

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Никита Михалков с женой Татьяной и дочерью Анной

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Александр Петров

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Анна Михалкова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Ксения Раппопорт

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Елена Захарова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Любовь Толкалина

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Мария Кожевникова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Аня Чиповская

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Аглая Тарасова

27 января в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная 25-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США SAG Awards. Среди гостей и лауреатов церемонии были Рами Малек, Эми Адамс, Эмма Стоун, Брэдли Купер, Хью Грант и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Эми Адамс

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Хилария и Алек Болдуин

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Сандра О

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Эмили Блант и Джон Красински

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Марго Робби

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Элизабет Мосс

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Леди Гага

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Брэдли Купер

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Румер Уиллис

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Хью Грант с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Робин Райт

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Рейчел Броснахэн

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Люпита Нионго

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Данаи Гурира

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Рейчел Вайс

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Эмма Стоун

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Тимоти Шаламе

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Кэтрин Зета-Джонс

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Джемма Чэн

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Рами Малек

29 января состоялась премьера нового фильма Григория Константинопольского «Русский бес» с Иваном Макаревичем и Любой Аксёновой в главных ролях. И в этот же день Григорий праздновал свой 55-летний юбилей. Поздравить режиссера с круглой датой и новым фильмом пришли Ксения Раппопорт, Алиса Хазанова, Андрей Макаревич, Семен Слепаков, Александр Стриженов и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Андрей Макаревич

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Александр Кузнецов

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Юлия Снигирь

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Евгений Цыганов

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Екатерина Волкова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Семен Слепаков

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Александр Стриженов

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Григорий Константинопольский с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Виктория Толстоганова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Юлия и Полина Ауг

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Алиса Хазанова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Анна Банщикова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Ксения Раппопорт

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Алексей Попогребский

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Леонид Ярмольник с супругой

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Любовь Аксенова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Борис Грачевский

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Иван Макаревич

30 января в Новом пространстве Театра наций состоялось чаепитие благотворительного фонда «Артист», поводом для которого послужил выход аудиокниги «Алиса в стране чудес». В записи книги приняли участие Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Михаил Боярский, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Лия Ахеджакова и многие другие. Все средства от продажи книги будут направлены на поддержку деятельности фонда «Артист». Среди гостей чаепития были Алиса Фрейндлих, Мария Миронова, Чулпан Хаматова, Леонид Ярмольник и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Чулпан Хаматова и Леонид Ярмольник

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Мария Миронова и Евгений Миронов

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Леонид Ярмольник

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Чулпан Хаматова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов
фото: Алиса Фрейндлих
версия для печати
Ссылки по теме
«Sпарту» и «Хождение по мукам» отметили «Золотым орлом»

Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет
Поиск по меткам
благотворительностьблеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Эми АдамсЛюбовь АксёноваПолина АугЮлия АугЛия АхеджаковаАнна БанщиковаОлег БасилашвилиЭмили БлантАлек БолдуинФёдор БондарчукМихаил БоярскийРэйчел БроснахэнРэйчел ВайсЕкатерина ВолковаЛеди ГагаСергей ГармашХью ГрантБорис ГрачевскийЕлена ЗахароваКэтрин Зета-ДжонсМария КожевниковаГригорий КонстантинопольскийДжон КрасинскиАлександр Кузнецов (IX)Брэдли КуперАндрей МакаревичИван МакаревичРами МалекЕвгений МироновМария Миронова (II)Никита МихалковАнна МихалковаНадежда МихалковаЭлизабет МоссЛупита НионгоСандра ОЮлия ПересильдАлександр Петров (III)Рената ПиотровскиАлексей ПопогребскийРобин РайтКсения РаппопортМарго РоббиСемён СлепаковАвдотья СмирноваЮлия СнигирьЭмма СтоунАлександр СтриженовЕвгений СтычкинОльга СутуловаАглая ТарасоваЛюбовь ТолкалинаВиктория ТолстогановаРумер УиллисАлиса ФрейндлихАлиса ХазановаЧулпан ХаматоваСветлана ХодченковаЕвгений ЦыгановАнна ЧиповскаяДжемма ЧэнТимоти ШаламеЛеонид Ярмольник
фильмы
Русский бес

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентина Березуцкая
31 января ушла из жизни актриса Валентина Березуцкая.
Эдуард Плучик
30 января ушёл из жизни кинооператор
Эдуард Плучик.
Игорь Кан
30 января ушёл из жизни актёр Игорь Кан.
Юрий Десницкий
29 января скончался актёр Юрий Десницкий.

День рождения >>

Регимантас Адомайтис
Анастасия Бусыгина
Вера Глаголева
Алексей Грибов
Евгений Дрёмин
Алексей Нилов
Александр Пороховщиков
Константин Стрельников
Владислав Стржельчик
Керри Вашингтон
Энтони ЛаПалья
Келли Линч
Джин Симмонс
Джастин Тимберлэйк
Джеймс Францискус
Джон Эгар
все родившиеся 31 января >>

Афиша кино >>

Фаворитка
биография, исторический фильм
Великобритания, Ирландия, США, 2018
Мирай из будущего
детский фильм, драма, семейное кино
Япония, 2018
Приключения Аладдина
комедия, сказка, фэнтези
Франция, 2018
Ангел
биография, драма, криминальный фильм
Аргентина, Испания, 2018
Белый парень Рик
драма, криминальный фильм
США, 2018
Зубы, писать и в постель!
комедия
Франция, 2018
Рассвет
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, 2019
Русский бес
нуар (черный фильм), притча, триллер
Россия, 2018
Семья по-быстрому
комедия
США, 2018
Сила девяти богов
боевик, семейное кино, фэнтези
Таиланд, 2018
Стажёр
комедия
Италия, 2018
Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Тень»
Ролики фильмов
«Тень»
Он был Тенью - специально обученным двойником для защиты правителя царства Пэй, но решил отречься от судьбы дублера, выбрав путь борьбы и свободы.