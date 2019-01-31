Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Снигирь, Мария Кожевникова и Евгений Цыганов

25 января в первом павильоне «Мосфильма» состоялась ежегодная торжественная церемония вручения премии «Золотой орёл». На красной дорожке премии в этот вечер блистали Светлана Ходченкова
, Аня Чиповская
, Аглая Тарасова
, Александр Петров
, Никита Михалков
с дочерьми Анной
и Надеждой
и многие другие.
фото: Дуня Смирнова
фото: Евгений Стычкин и Ольга Сутулова
фото: Сергей Гармаш
фото: Екатерина Волкова
фото: Светлана Ходченкова
фото: Надежда Михалкова
фото: Виктория Толстоганова
фото: Федор Бондарчук
фото: Рената Пиотровски
фото: Никита Михалков с женой Татьяной и дочерью Анной
фото: Александр Петров
фото: Анна Михалкова
фото: Ксения Раппопорт
фото: Елена Захарова
фото: Любовь Толкалина
фото: Мария Кожевникова
фото: Аня Чиповская
фото: Аглая Тарасова
27 января в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная 25-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США SAG Awards. Среди гостей и лауреатов церемонии были Рами Малек
, Эми Адамс
, Эмма Стоун
, Брэдли Купер
, Хью Грант
и многие другие.
фото: Эми Адамс
фото: Хилария и Алек Болдуин
фото: Сандра О
фото: Эмили Блант и Джон Красински
фото: Марго Робби
фото: Элизабет Мосс
фото: Леди Гага
фото: Брэдли Купер
фото: Румер Уиллис
фото: Хью Грант с женой
фото: Робин Райт
фото: Рейчел Броснахэн
фото: Люпита Нионго
фото: Данаи Гурира
фото: Рейчел Вайс
фото: Эмма Стоун
фото: Тимоти Шаламе
фото: Кэтрин Зета-Джонс
фото: Джемма Чэн
фото: Рами Малек
29 января состоялась премьера нового фильма Григория Константинопольского «Русский бес»
с Иваном Макаревичем
и Любой Аксёновой
в главных ролях. И в этот же день Григорий праздновал свой 55-летний юбилей. Поздравить режиссера с круглой датой и новым фильмом пришли Ксения Раппопорт
, Алиса Хазанова
, Андрей Макаревич
, Семен Слепаков
, Александр Стриженов
и многие другие.
фото: Андрей Макаревич
фото: Александр Кузнецов
фото: Юлия Снигирь
фото: Евгений Цыганов
фото: Екатерина Волкова
фото: Семен Слепаков
фото: Александр Стриженов
фото: Григорий Константинопольский с женой
фото: Виктория Толстоганова
фото: Юлия и Полина Ауг
фото: Алиса Хазанова
фото: Анна Банщикова
фото: Ксения Раппопорт
фото: Алексей Попогребский
фото: Леонид Ярмольник с супругой
фото: Любовь Аксенова
фото: Борис Грачевский
фото: Иван Макаревич
30 января в Новом пространстве Театра наций состоялось чаепитие благотворительного фонда «Артист», поводом для которого послужил выход аудиокниги «Алиса в стране чудес»
. В записи книги приняли участие Алиса Фрейндлих
, Олег Басилашвили
, Михаил Боярский
, Чулпан Хаматова
, Юлия Пересильд
, Лия Ахеджакова
и многие другие. Все средства от продажи книги будут направлены на поддержку деятельности фонда «Артист». Среди гостей чаепития были Алиса Фрейндлих
, Мария Миронова
, Чулпан Хаматова
, Леонид Ярмольник
и другие.
фото: Чулпан Хаматова и Леонид Ярмольник
фото: Мария Миронова и Евгений Миронов
фото: Леонид Ярмольник
фото: Чулпан Хаматова фото: Алиса Фрейндлих