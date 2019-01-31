Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц выпустила книгу

24-летняя актриса Полина Гренц
, прославившаяся благодаря роли Саши Мамаевой в сериале «Физрук»
, пробует свои силы в различных сферах. Видимо, актрисе наскучило делиться откровениями в своём влоге на YouTube
, и она решила удариться в ретро и написать книгу. О чём радостно сообщила своим подписчикам в Инстаграме
.
«Я не могу передать словами то, что я чувствую.
Как я уже призналась вчера: ВЫШЛА МОЯ КНИГА! Моя кровиночка, моя душа!
Мне ОЧЕНЬ часто приходят сообщения о том, как я вас вдохновляю, мотивирую, радую!
И я решила создать это ЧУДО, которое в любой момент (радостный, грустный, творческий) будет С ВАМИ.
Это космическая связь, которая будет дарить ВАМ мою поддержку во всём!
Мы будем на расстоянии, но ДУШОЙ я буду рядом!
Мы ОЧЕНЬ старались сделать книгу уютной, лёгкой в прочтении, удобной
Я надеюсь, что вам понравится!
Она создана с моей Вселенской любовью, нежностью и теплотой!
Пишу пост и рыдаю от СЧАСТЬЯ
Поэтому хочу поделиться этим счастьем с вами, ДОРОГИЕ
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ КНИГА ПОЯВИТСЯ НА ПОЛКАХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ».
О чём именно её книга, Полина забыла уточнить. Но если судить по названию «Мечтай и делай» - это словесный мудборд с претензией на сэлф-хэлп литературу (это которая делает нас лучше и разгребает все наши проблемы каждый день). В конце концов, Полина уже прожила целых 24 годика, и ей есть что рассказать своим фанатам.