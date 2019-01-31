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Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц выпустила книгу

31 января
2019 год

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31 января 2019
24-летняя актриса Полина Гренц, прославившаяся благодаря роли Саши Мамаевой в сериале «Физрук», пробует свои силы в различных сферах. Видимо, актрисе наскучило делиться откровениями в своём влоге на YouTube, и она решила удариться в ретро и написать книгу. О чём радостно сообщила своим подписчикам в Инстаграме.

Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц выпустила книгу

«Я не могу передать словами то, что я чувствую.
Как я уже призналась вчера: ВЫШЛА МОЯ КНИГА! Моя кровиночка, моя душа!
Мне ОЧЕНЬ часто приходят сообщения о том, как я вас вдохновляю, мотивирую, радую!
И я решила создать это ЧУДО, которое в любой момент (радостный, грустный, творческий) будет С ВАМИ.
Это космическая связь, которая будет дарить ВАМ мою поддержку во всём!
Мы будем на расстоянии, но ДУШОЙ я буду рядом!
Мы ОЧЕНЬ старались сделать книгу уютной, лёгкой в прочтении, удобной
Я надеюсь, что вам понравится!
Она создана с моей Вселенской любовью, нежностью и теплотой!
Пишу пост и рыдаю от СЧАСТЬЯ
Поэтому хочу поделиться этим счастьем с вами, ДОРОГИЕ
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ КНИГА ПОЯВИТСЯ НА ПОЛКАХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ».

О чём именно её книга, Полина забыла уточнить. Но если судить по названию «Мечтай и делай» - это словесный мудборд с претензией на сэлф-хэлп литературу (это которая делает нас лучше и разгребает все наши проблемы каждый день). В конце концов, Полина уже прожила целых 24 годика, и ей есть что рассказать своим фанатам.
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Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц выпустила книгу фотографии
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц выпустила книгу фотографии
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц выпустила книгу фотографии
Звезда сериала «Физрук» Полина Гренц выпустила книгу фотографии
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