Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Он меня стал проверять на «звёздность»: Алиса Фрейндлих о работе с Товстоноговым

31 января
2019 год

Лайфстайл >>
31 января 2019
Актриса Алиса Фрейндлих стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где рассказала о работе в Большом Драматическом Театре под руководством Георгия Товстоногова. Фрейндлих стала частью труппы БДТ в 49 лет, будучи уже звездой советского кино и театра им. Ленсовета. По словам актрисы, первое, что сделал Товстоногов - проверил её на «звёздность».

«Он меня стал проверять на «звёздность»: Алиса Фрейндлих о работе с Товстоноговым

«Когда я пришла, он меня стал проверять на «звёздность». Он меня ввёл в массовку, в групповку, можно так сказать. Мы там должны были петь какие-то куплетики. И он проверял, буду ли я к этому относиться с настороженностью. Но я спокойно к этому отнеслась, я всегда любила петь и танцевать».
На вопрос Ивана Урганта, не почувствовала ли актриса тогда укола самолюбия, Фрейндлих ответила отрицательно: «Представьте себе, нет. Именно потому что там были какие-то куплеты, было весело. Моей партнершей была Людмила Макарова. А потом Георгий Александрович сказал «ну ладно, всё, не будем стрелять из пушек по воробьям». И появились другие три девочки. И я поняла, что это была проверка».

версия для печати
Ссылки по теме
Юлия Меньшова возвращается на Первый канал с новым шоу о советском кино
Поиск по меткам
твтелешоу
персоны
Людмила МакароваГеоргий ТовстоноговИван УргантАлиса Фрейндлих

фотографии >>
«Он меня стал проверять на «звёздность»: Алиса Фрейндлих о работе с Товстоноговым фотографии
«Он меня стал проверять на «звёздность»: Алиса Фрейндлих о работе с Товстоноговым фотографии
«Он меня стал проверять на «звёздность»: Алиса Фрейндлих о работе с Товстоноговым фотографии
«Он меня стал проверять на «звёздность»: Алиса Фрейндлих о работе с Товстоноговым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентина Березуцкая
31 января ушла из жизни актриса Валентина Березуцкая.
Эдуард Плучик
30 января ушёл из жизни кинооператор
Эдуард Плучик.
Игорь Кан
30 января ушёл из жизни актёр Игорь Кан.
Юрий Десницкий
29 января скончался актёр Юрий Десницкий.

День рождения >>

Юрий Аскаров
Георгий Геловани
Михаил Долгинин
Эра Зиганшина
Екатерина Максимова
Наталья Русинова
Пётр Савин
Евгения Свиридова
Наталья Унгард
Франческа Гааль
Кларк Гейбл
Роберт Гонера
Брайан Краузе
Билл Мьюми
Шерилин Фенн
Кристине Шорн
все родившиеся 1 февраля >>

Афиша кино >>

Фаворитка
биография, исторический фильм
Великобритания, Ирландия, США, 2018
Мирай из будущего
детский фильм, драма, семейное кино
Япония, 2018
Приключения Аладдина
комедия, сказка, фэнтези
Франция, 2018
Ангел
биография, драма, криминальный фильм
Аргентина, Испания, 2018
Белый парень Рик
драма, криминальный фильм
США, 2018
Зубы, писать и в постель!
комедия
Франция, 2018
Рассвет
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, 2019
Русский бес
нуар (черный фильм), притча, триллер
Россия, 2018
Семья по-быстрому
комедия
США, 2018
Сила девяти богов
боевик, семейное кино, фэнтези
Таиланд, 2018
Стажёр
комедия
Италия, 2018
Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Тень»
Ролики фильмов
«Тень»
Он был Тенью - специально обученным двойником для защиты правителя царства Пэй, но решил отречься от судьбы дублера, выбрав путь борьбы и свободы.