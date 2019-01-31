«Он меня стал проверять на «звёздность»: Алиса Фрейндлих о работе с Товстоноговым

Актриса Алиса Фрейндлих стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где рассказала о работе в Большом Драматическом Театре под руководством Георгия Товстоногова. Фрейндлих стала частью труппы БДТ в 49 лет, будучи уже звездой советского кино и театра им. Ленсовета. По словам актрисы, первое, что сделал Товстоногов - проверил её на «звёздность».
«Когда я пришла, он меня стал проверять на «звёздность». Он меня ввёл в массовку, в групповку, можно так сказать. Мы там должны были петь какие-то куплетики. И он проверял, буду ли я к этому относиться с настороженностью. Но я спокойно к этому отнеслась, я всегда любила петь и танцевать».
На вопрос Ивана Урганта, не почувствовала ли актриса тогда укола самолюбия, Фрейндлих ответила отрицательно: «Представьте себе, нет. Именно потому что там были какие-то куплеты, было весело. Моей партнершей была Людмила Макарова. А потом Георгий Александрович сказал «ну ладно, всё, не будем стрелять из пушек по воробьям». И появились другие три девочки. И я поняла, что это была проверка».