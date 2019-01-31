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«Не имеет права»: Лия Ахеджакова обиделась на Максима Галкина за издевательскую пародию

31 января
2019 год

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31 января 2019
Актриса Лия Ахеджакова обиделась на Максима Галкина за пародию. На праздновании юбилея Галины Волчек в театре «Современник» Галкин выступил с номером, высмеивающим гражданскую позицию Ахеджаковой. От лица артистки он возмущался длительным сроком президенства Путина и высокими ценами.

«Не имеет права»: Лия Ахеджакова обиделась на Максима Галкина за издевательскую пародию

Ахеджаковой эта пародия не понравилась. О чем она высказалась в беседе с журналистом Андреем Марковым: «Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать какую-то милую такую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: Ой, я про Россию хочу поговорить». При этом актриса отдала Галкину должное как прекрасному и талантливому человеку, который достойно выполняет свою работу.



Галкин отреагировал огромным постом в Инстаграме, заметив актрисе, что у нас на дворе демократия и «свобода слова». Ну, по крайней мере, официально.

«Не имеет права»: Лия Ахеджакова обиделась на Максима Галкина за издевательскую пародию

«Сегодня было опубликовано интервью Лии Ахеджаковой, где она критикует меня за пародию на неё. Вы можете полистать видео, я разместил фрагмент интервью Лии Меджидовны, а также отрывки из номера, о котором идёт речь. Ниже моё обращение к прославленной актрисе.
Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении. Занимаюсь я и политической сатирой, а соответственно Вы как давний непримиримый борец с режимом - желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо. Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьёзнее, но и Путин в моём изображении гораздо комичнее, чем оригинал. Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что по моему усмотрению достойно пародии. И Вы её достойны, как и наш президент, и другие участники политического процесса. Пародия и сатира - это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете. А сделано это убедительно или нет - решает публика, и зал на юбилее Галины Борисовны Волчек воспринял пародию на Вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были в основном люди, знающие Вас лично, Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег».
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«Не имеет права»: Лия Ахеджакова обиделась на Максима Галкина за издевательскую пародию фотографии
«Не имеет права»: Лия Ахеджакова обиделась на Максима Галкина за издевательскую пародию фотографии
«Не имеет права»: Лия Ахеджакова обиделась на Максима Галкина за издевательскую пародию фотографии
«Не имеет права»: Лия Ахеджакова обиделась на Максима Галкина за издевательскую пародию фотографии
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