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«Я работала Снегу­рочкой в торговом центре»: Рина Гришина вне «Полицейского с Рублёвки»

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6 января 2019
Новоиспеченная звезда сериала (и фильма) «Полицейский с Рублёвки» Рина Гришина рассказала в интервью изданию «7 Дней» о том, как подрабатывала Снегурочкой и как правильно заводить связи в Голливуде.

«Я работала Снегу­рочкой в торговом центре»: Рина Гришина вне «Полицейского с Рублёвки»

О странных подработках

«Шесть лет назад, когда я только переехала из Санкт-Петербурга в Москву, в новогодние недели я работала Снегу­рочкой в торговом центре, расположенном на Но­вом Арбате — как раз напротив здания кинотеатра «Октябрь», где проходят все самые громкие кинопремьеры. Никакой работы, кроме озвучки, особо не приносящей денег, не было, на роли меня еще не утверждали, вот и пришлось взять такую подработку».

О работе в Лос-Анджелесе

«Поскольку отдыхать я не умею, то, даже если запланирую поездку как отпуск — тем более в Лос-Анджелес, это все равно будет поездка по работе. Очень люблю этот город. Сначала прилетела четыре года назад с друзьями, сразу же влюбилась, мне было очень комфортно. И захотелось еще раз съез­дить в Лос-Анджелес, но не просто как турист, потому что это уже не интересно. Одно дело — ехать в Италию путешествовать на недельку, а другое дело — в Америку. Я в этом городе уже все посмотрела.
Так что я поехала туда учиться в Академию Ли Страсберга — на месяц, это был уникальный опыт. Страсбергская система — одна из трех основных в Голливуде. По ней училась, например, Мэрилин Монро. В третий раз ездила еще на месяц учить английский, что тоже никак не было связано с работой. И после этого я себе сказала, что теперь приеду в Лос-Анджелес, чтобы уже начать делать что-то связанное с кино. В общем, сейчас я ездила снимать свой короткий метр с американской компанией. Это моя первая короткометражка, и о чем она, я пока не расскажу».

О том, как заводить полезные знакомства в Голливуде

«Так же, как и в Москве. Как раз специально это все трудно организовать, чаще все происходит случайно. Конечно, маловероятно, что ты пойдешь по улице и вдруг тебя встретит Вуди Аллен и скажет: «Девушка, вы мне нравитесь, я хочу вас снять в кино». Но какие-то люди сами притягиваются в твою жизнь, и я даже не знаю, как это происходит. Но это же кайф! Еще год назад у меня не было в планах быть директором фестиваля и снимать короткий метр в Лос-Анджелесе как продюсер, я себя видела просто актрисой. И вдруг все это со мной случилось! Просто в какой-то момент я поняла, что не хочу всю жизнь быть зависимой от режиссеров и продюсеров, я хочу делать свое дело. Мне очень нравится самой решать и самой планировать свою жизнь. Есть проект, нет проекта — это не должно тормозить мое профессиональное развитие, я не должна сидеть и чего-то ждать».

«Я работала Снегу­рочкой в торговом центре»: Рина Гришина вне «Полицейского с Рублёвки»

О незащищенности российских актёров

«Мне 31 год, и я считаю, что это нормальный возраст для того, чтобы начать заниматься своим делом. Вот почему, например, я не пошла после института в театр, как все мои однокурсники, которые сразу же побежали на сцену? Потому что я не люблю зависеть от людей. Допустим, чем отличается киноиндустрия в Голливуде от индустрии в России? Не только тем, что у них обал­денные фильмы, а у нас уровень начинает подтягиваться только сейчас. У нас круто поднялась планка в смысле операторской работы, монтажа и так далее, но режиссерски и актерски далеко не всегда мы дотягиваем до коллег из Америки. И это объясняется не только творческими причинами. Вот у них, например, есть профсоюз и у многих процентные контракты. Если бы я сейчас снялась в «Полицейском...» в Штатах, заключив предварительно договор на проценты с показов, то благодаря безумным рейтингам и показам я бы могла не сниматься еще долгое время и спокойно себе жить. А мне бы шли проценты с каждого повтора по телевизору. Вот такого у нас в стране нет. Поэтому многие наши любимые советские актеры, которые сейчас уже пожилые и в основном в кино не снимаются, живут, так скажем, не очень хорошо. А могли бы».

О повальном желании получить «Оскар»

«Когда русский актер желает получить «Оскар», ничего при этом не делая, это странно. Если вдруг когда-нибудь случайно я начну сниматься в потрясающих голливудских проектах, в одном за другим, тогда, мне кажется, я смогу себе поставить такую цель — добиться признания академиков и знаменитой статуэтки. А сейчас я не очень понимаю, с чего вдруг я должна хотеть «Оскар»: я не снимаюсь в Америке, а за роль в русском фильме премию не дают. Нет такой номинации — приз лучшему актеру иностранного фильма».
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«Я работала Снегу­рочкой в торговом центре»: Рина Гришина вне «Полицейского с Рублёвки» фотографии
«Я работала Снегу­рочкой в торговом центре»: Рина Гришина вне «Полицейского с Рублёвки» фотографии
«Я работала Снегу­рочкой в торговом центре»: Рина Гришина вне «Полицейского с Рублёвки» фотографии
«Я работала Снегу­рочкой в торговом центре»: Рина Гришина вне «Полицейского с Рублёвки» фотографии
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