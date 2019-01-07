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Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс

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7 января 2019
В ночь с 6 на 7 января в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус», за которой закрепился неофициальный титул «репетиция Оскара». Честь и хвала достались байопику про группу Queen и Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», которую признали «Лучшим драматическим фильмом», главную роль в котором сыграл «Лучший драматический актер» Рами Малек.

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Рами Малек

2018 год начинался с волнений, унаследованных от 2017: на гостей премии «Золотой глобус - 2018» легло тяжелое бремя переосмысления статуса кво. Это вылилось в шабаш с демонстративным черным дресс-кодом и обличительными речами о закате эпохи мужского доминирования в Голливуде. Всё это несло еще и отчетливо политический характер - на тот момент демократы не успели привыкнуть и смириться с президенством Дональда Трампа. К концу года эта риторика немного утомила не только слушателей, но и спикеров. От слов Голливуд быстро перешел к делу, наводнив кинорынок историями о токсичных браках, гениальных женщинах и мужчинах-узурпаторах. И увеличил квоту на женщин-режиссеров, женщин-продюсеров и прочих женщин-специалистов в индустрии.
После такого напряженного начала года жителям голливудских холмов необходим был тайм-аут. Поэтому церемония «Золотой глобус - 2019» не запомнится нам ничем. Решительно ничего любопытного, принципиально нового или, на худой конец, скандального на церемонии не прозвучало и не произошло. Поэтому с чистой совестью можно перейти непосредственно к изучению нарядов с красной дорожки.

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Эмбер Хёрд

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Шарлиз Терон

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Кейли Куоко

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Элисон Бри и Дэйв Франко

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Кейт Мара

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Джулия Робертс

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Эми Адамс

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Джессика Честейн

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Конни Бриттон

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Николь Кидман и Кит Урбан

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Энн Хэтэуэй

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Эмма Стоун

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Джейми Ли Кёртис

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Жанель Моне

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Джулианна Мур

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Лили Райнхарт

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Пенелопа Крус

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Тэнди Ньютон

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Дакота Фэннинг

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Эмми Россам

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Данаи Гурира

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Констанс Ву

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Кристиан Бэйл с супругой

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Леди Гага

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Джемма Чэн

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Сандра О и Джоди Комер

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Элисон Дженни

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Эмили Блант и Джон Красински

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Алисса Милано

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Адам Драйвер с женой

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Кэри Рассел и Мэттью Риз

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Люси Лью

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Рейчел Броснахэн

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Элизабет Мосс

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Розамунд Пайк

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Оливия Колман

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Сирша Ронан

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Тимоти Шаламе

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Кристен Белл со спутником

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Камилла Белль

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Мишель Йео

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Гленн Клоуз

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Николас Холт

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Люси Бойнтон

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Крисси Метц

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Рейчел Вайс

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Ричард Мэдден

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Саша Барон Коэн и Айла Фишер

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Патриша Кларксон

Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс
фото: Холли Берри

Список победителей:

Лучшая женская роль (драма)

Гленн Клоуз («Жена»)

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)

Кристиан Бейл («Власть»)

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)

Оливия Колман («Фаворитка»)

Лучший актер второго плана (драма)

Махершала Али («Зеленая книга»)

Лучшая актриса второго плана (драма)

Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»)

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон («Рим»)

Лучший сценарий

«Зеленая книга»

Лучший анимационный фильм

«Человек-паук: Через вселенные»

Лучший фильм на иностранном языке

«Рим»

Лучший телевизионный сериал (драма)

«Американцы»

Лучший актер телевизионного сериала (драма)

Ричард Мэдден («Телохранитель»)

Лучшая актриса телевизионного сериала (драма)

Сандра О («Убивая Еву»)

Лучший телевизионный сериал (комедия)

«Метод Комински»

Лучший актер телевизионного сериала (комедия)

Майкл Дуглас («Метод Комински»)

Лучшая актриса телевизионного сериала (комедия)

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучший мини-сериал или фильм для ТВ

«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»

Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ

Патриша Аркетт («Побег из тюрьмы Даннемора»)

Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ

Даррен Крис («Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме для ТВ

Бен Уишоу («Чрезвычайно английский скандал»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме для ТВ

Патриша Кларксон («Острые предметы»)
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