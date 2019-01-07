Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс

В ночь с 6 на 7 января в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус», за которой закрепился неофициальный титул «репетиция Оскара». Честь и хвала достались байопику про группу Queen и Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», которую признали «Лучшим драматическим фильмом», главную роль в котором сыграл «Лучший драматический актер» Рами Малек.
фото: Рами Малек
2018 год начинался с волнений, унаследованных от 2017: на гостей премии «Золотой глобус - 2018» легло тяжелое бремя переосмысления статуса кво. Это вылилось в шабаш с демонстративным черным дресс-кодом и обличительными речами о закате эпохи мужского доминирования в Голливуде. Всё это несло еще и отчетливо политический характер - на тот момент демократы не успели привыкнуть и смириться с президенством Дональда Трампа. К концу года эта риторика немного утомила не только слушателей, но и спикеров. От слов Голливуд быстро перешел к делу, наводнив кинорынок историями о токсичных браках, гениальных женщинах и мужчинах-узурпаторах. И увеличил квоту на женщин-режиссеров, женщин-продюсеров и прочих женщин-специалистов в индустрии.
После такого напряженного начала года жителям голливудских холмов необходим был тайм-аут. Поэтому церемония «Золотой глобус - 2019» не запомнится нам ничем. Решительно ничего любопытного, принципиально нового или, на худой конец, скандального на церемонии не прозвучало и не произошло. Поэтому с чистой совестью можно перейти непосредственно к изучению нарядов с красной дорожки.