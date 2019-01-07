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Лайфстайл Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс Блеск и нищета красных дорожек

История кино Вечный принц На роль Принца в «Золушке» Алексея Консовского категорически не утверждали.

Новости кино Кристиан Бейл и Гленн Клоуз стали лучшими актерами на «Золотом глобусе» За работы в сериалах наградами отмечены Майкл Дуглас и Сандра О.

Новости кино «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» отмечена «Золотым глобусом» Победителями в телекатегориях также стали «Американцы» и «Метод Комински».

Новости кино «Т-34» покорился миллиард Фильм Алексея Сидорова стала вторым отечественным миллиардером 2019-го.

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