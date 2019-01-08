Джим Керри рассекретил свою новую возлюбленную

В этом году на церемонию вручения премии «Золотой глобус» актер Джим Керри
приехал не один. На красной дорожке он появился в компании своей коллеги по сериалу «Шучу» Джинджер Гонзага
. Весь вечер Джим и Джинджер не отходили друг от друга. Кстати, в сериале они тоже играют влюбленных.
Джим Керри попал в число претендентов на статуэтку в номинации «Лучший актер в комедийном сериале» именно за роль в проекте «Шучу». Несмотря на то что «глобус» ему не достался, Джим светился от счастья, позируя фотографам вместе со своей подругой Джинджер на after-party «Золотого Глобуса».
Джинджер Гонзага довольно известная в Америке актриса, режиссер и продюсер. Она работала над такими комедийными проектами, как «Третий лишний»
, «Миллеры в разводе»
, «Конь БоДжек»
.
Это первые отношения, о которых Керри решил заявить публично. Напомним, что три года назад экс-возлюбленная Джима Керри – визажист Катриона Уайт – совершила самоубийство через неделю после расставания с актером. Ее законным муж обвинил во всем Керри – по его словам, актер снабжал Катриону психотропными веществами. Все обвинения были сняты с Джима Керри только в феврале прошлого года.