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«Я потеряла работу и обрела свободу»: Анастасия Макеева о переменах в жизни

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9 января 2019
Перед Рождеством Анастасия Макеева решила поделиться со своими поклонниками некоторыми личными подробностями из жизни. В своем микроблоге в Инстаграме актриса рассказала, что за два минувших месяца произошло много перемен.

«Я потеряла работу и обрела свободу»: Анастасия Макеева о переменах в жизни

«За два месяца в моей жизни изменилось всё! Просто всё! Я потеряла подругу и нашла подругу, я рассталась с домработницей, что была 9 лет рядом и стала членом семьи, я потеряла любовь и обрела семью, я потеряла работу и обрела свободу, а вместе с тем новые дороги и новые направления», - рассказала Макеева.

Однако подробности всех этих перемен Анастасия решила не раскрывать. Внимательные поклонники заметили на правой руке актрисы обручальное кольцо, но сама она о своем избраннике ничего не рассказывает.

«Перемены нас сильно стимулируют к необходимости двигаться и что-то познавать, не только чтобы выживать, но и жить в кайф. Они - наш внутренний рост и двигатель. А значит, проблемы способствуют нашему иммунитету в выживаемости и движению, а движение - это молодость», - подвела итог Анастасия.
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«Я потеряла работу и обрела свободу»: Анастасия Макеева о переменах в жизни фотографии
«Я потеряла работу и обрела свободу»: Анастасия Макеева о переменах в жизни фотографии
«Я потеряла работу и обрела свободу»: Анастасия Макеева о переменах в жизни фотографии
«Я потеряла работу и обрела свободу»: Анастасия Макеева о переменах в жизни фотографии
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