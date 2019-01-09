«Я потеряла работу и обрела свободу»: Анастасия Макеева о переменах в жизни

Перед Рождеством Анастасия Макеева
решила поделиться со своими поклонниками некоторыми личными подробностями из жизни. В своем микроблоге в Инстаграме актриса рассказала, что за два минувших месяца произошло много перемен.
«За два месяца в моей жизни изменилось всё! Просто всё! Я потеряла подругу и нашла подругу, я рассталась с домработницей, что была 9 лет рядом и стала членом семьи, я потеряла любовь и обрела семью, я потеряла работу и обрела свободу, а вместе с тем новые дороги и новые направления»
, - рассказала Макеева.
Однако подробности всех этих перемен Анастасия решила не раскрывать. Внимательные поклонники заметили на правой руке актрисы обручальное кольцо, но сама она о своем избраннике ничего не рассказывает.
«Перемены нас сильно стимулируют к необходимости двигаться и что-то познавать, не только чтобы выживать, но и жить в кайф. Они - наш внутренний рост и двигатель. А значит, проблемы способствуют нашему иммунитету в выживаемости и движению, а движение - это молодость»
, - подвела итог Анастасия.