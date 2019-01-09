Анна Михалкова рассказала, почему стеснялась своей матери

На днях Анна Михалкова в Инстаграме призналась
, что в подростковом возрасте стеснялась своей мамы - Татьяны
. Точнее, её танцев. Потому что, когда Никита Сергеевич
говорил: «Таня, я подарю тебе дискотеку!», на семейном празднике начиналось настоящее шоу.
«Когда мы с Темой были подростками, мы страшно стеснялись того, что мама так темпераментно танцует...»
, - вспомнила Анна.
Сейчас же сама Анна обожает зажигательные танцы. Но ее дети относятся к этому попроще.
«Когда я выхожу сейчас на танцпол, люди в почтении расходятся, чтобы этот танец смерти в моем исполнении их не покалечил. Радуются только мои дети»
, - пошутила Михалкова.