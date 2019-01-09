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Анна Михалкова рассказала, почему стеснялась своей матери

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9 января 2019
На днях Анна Михалкова в Инстаграме призналась, что в подростковом возрасте стеснялась своей мамы - Татьяны. Точнее, её танцев. Потому что, когда Никита Сергеевич говорил: «Таня, я подарю тебе дискотеку!», на семейном празднике начиналось настоящее шоу.

Анна Михалкова рассказала, почему стеснялась своей матери

«Когда мы с Темой были подростками, мы страшно стеснялись того, что мама так темпераментно танцует...», - вспомнила Анна.

Сейчас же сама Анна обожает зажигательные танцы. Но ее дети относятся к этому попроще.

«Когда я выхожу сейчас на танцпол, люди в почтении расходятся, чтобы этот танец смерти в моем исполнении их не покалечил. Радуются только мои дети», - пошутила Михалкова.
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Анна Михалкова рассказала, почему стеснялась своей матери фотографии
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