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Андрей Бурковский почтил память брата

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9 января 2019
Звезда сериала «Звоните ДиКаприо!» Андрей Бурковский опубликовал в Инстаграме архивное фото с братом Александром. 8 января 2009 он трагически погиб, получив многочисленные травмы при спуске на горнолыжном курорте в Шерегеше в Кемеровской области.

Андрей Бурковский почтил память брата

«Сегодня, ровно 10 лет назад погиб мой родной брат. Его звали Саша. Ему было всего 23 года! Скажу только одно, когда его хоронили, к нему пришёл весь Томск, и я не преувеличиваю, а он не был политиком, спортсменом или артистом, он был «лишь» хорошим человеком, который умел дружить, который не мог сказать плохого слова, который не понимал, если люди за столом вдруг начинали ругаться и выяснять отношения, он в этот момент смеялся и всех мирил. Он объединял компании и большие рабочие коллективы, умел смеяться над всем, переводя проблему в другую плоскость, и проблема исчезала. Он был лучшим другом для всех и для меня особенно!», - написал артист.

В этот день Бурковский с женой и детьми находится на родине в Томске, где собрались все родные и близкие, чтобы почтить память Александра.

«Мой любимый друг, мой брат, 10 лет прошло с того момента, когда мы с тобой шли в Шерегеше и строили планы, как поедем на твой день рождения куда-то. Мы сегодня приехали на родину в Томск, к тебе, здесь вся наша семья и мои детишки, которых ты к сожалению никогда не видел, но они знают о тебе все! Здесь все твои близкие друзья и просто знакомые, несмотря на то, что прошло достаточно много времени. Все приехали! И все с тобой!».

Андрей Бурковский почтил память брата

Несколько месяцев назад Андрей уже рассказывал в интервью о своем брате. По словам актера, они с Александром были очень близки. После его смерти Бурковский захотел кардинально сменить свою жизнь и поступил во МХАТ.

«Когда он ушел, естественно, очень трудно было. И родителям. Я не хочу сказать, что десять лет прошло, а мне и сейчас сложно об этом вспоминать. Это не так. Я могу спокойно говорить о брате. Я его очень сильно любил», - признался актер.
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