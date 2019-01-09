Андрей Бурковский почтил память брата

Звезда сериала «Звоните ДиКаприо!» Андрей Бурковский
опубликовал в Инстаграме архивное фото с братом Александром. 8 января 2009 он трагически погиб, получив многочисленные травмы при спуске на горнолыжном курорте в Шерегеше в Кемеровской области.
«Сегодня, ровно 10 лет назад погиб мой родной брат. Его звали Саша. Ему было всего 23 года! Скажу только одно, когда его хоронили, к нему пришёл весь Томск, и я не преувеличиваю, а он не был политиком, спортсменом или артистом, он был «лишь» хорошим человеком, который умел дружить, который не мог сказать плохого слова, который не понимал, если люди за столом вдруг начинали ругаться и выяснять отношения, он в этот момент смеялся и всех мирил. Он объединял компании и большие рабочие коллективы, умел смеяться над всем, переводя проблему в другую плоскость, и проблема исчезала. Он был лучшим другом для всех и для меня особенно!»
, - написал артист.
В этот день Бурковский с женой и детьми находится на родине в Томске, где собрались все родные и близкие, чтобы почтить память Александра.
«Мой любимый друг, мой брат, 10 лет прошло с того момента, когда мы с тобой шли в Шерегеше и строили планы, как поедем на твой день рождения куда-то. Мы сегодня приехали на родину в Томск, к тебе, здесь вся наша семья и мои детишки, которых ты к сожалению никогда не видел, но они знают о тебе все! Здесь все твои близкие друзья и просто знакомые, несмотря на то, что прошло достаточно много времени. Все приехали! И все с тобой!»
.
Несколько месяцев назад Андрей уже рассказывал в интервью о своем брате
. По словам актера, они с Александром были очень близки. После его смерти Бурковский захотел кардинально сменить свою жизнь и поступил во МХАТ.
«Когда он ушел, естественно, очень трудно было. И родителям. Я не хочу сказать, что десять лет прошло, а мне и сейчас сложно об этом вспоминать. Это не так. Я могу спокойно говорить о брате. Я его очень сильно любил»
, - признался актер.