46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз

Актриса Мария Миронова
, в конце августа ошеломившая общественность новостью о своей беременности, благополучно родила второго ребёнка. О чём поспешила сообщить своим подписчикам в Инстаграме
. Своё «греческое чудо» Мария, как и планировала, родила в горячо любимой Греции, где ранее состоялась её свадьба с новым мужем, которого она бережет от пристального взгляда общественности
.
Кстати, во время декретного отпуска Мария с удовольствием делилась со своими подписчиками эмоциями и мыслями: «Какое же это чудное время в ожидании новой жизни. Время течет так медленно, как в детстве. Вначале ты волнуешься, переживаешь, хочешь поторопить, живешь в будущем. А потом в какой-то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьется, хотя еще не родилась. И этот момент «здесь и сейчас» самый прекрасный и единственно настоящий»
, - написала актриса в преддверии родов.