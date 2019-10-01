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46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз

1 октября
2019 год

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1 октября 2019
Актриса Мария Миронова, в конце августа ошеломившая общественность новостью о своей беременности, благополучно родила второго ребёнка. О чём поспешила сообщить своим подписчикам в Инстаграме. Своё «греческое чудо» Мария, как и планировала, родила в горячо любимой Греции, где ранее состоялась её свадьба с новым мужем, которого она бережет от пристального взгляда общественности.

46-летняя Мария Миронова стала мамой во второй раз

Кстати, во время декретного отпуска Мария с удовольствием делилась со своими подписчиками эмоциями и мыслями: «Какое же это чудное время в ожидании новой жизни. Время течет так медленно, как в детстве. Вначале ты волнуешься, переживаешь, хочешь поторопить, живешь в будущем. А потом в какой-то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьется, хотя еще не родилась. И этот момент «здесь и сейчас» самый прекрасный и единственно настоящий», - написала актриса в преддверии родов.
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