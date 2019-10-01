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Владимир Зеленский обсудил с Томом Крузом новый закон

1 октября
2019 год

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1 октября 2019
Для президента Украины Владимира Зеленского сентябрь оказался богат на встречи со звездами Голливуда. Во время форума «YES», прошедшего в Киеве с 12 по 14 сентября, президент успел поболтать с актрисой Робин Райт, а также познакомиться с Милой Кунис и Эштоном Кутчером. А 30 сентября Владимир и Елена Зеленские принимали в Киеве Тома Круза.

Владимир Зеленский обсудил с Томом Крузом новый закон

Владимир Зеленский обсудил с Томом Крузом новый закон

Согласно официальному сообщению пресс-службы президента, у Круза был профессиональный интерес в Украине: «Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съёмок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну».

Зеленский, в свою очередь, рассказал актёру о новом законе, благодаря которому иностранные кинопроизводители смогут получать компенсации за создание фильмов на территории Украины. Подобные льготы - достаточно распространенное явление в европейских странах.

Владимир Зеленский обсудил с Томом Крузом новый закон

По итогам встречи Зеленский написал в своём Инстаграме: «Я пригласил его в Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных мест для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи.
Я рад, что Украина начинает привлекать звезд мирового кино. Надеюсь, закон о компенсации иностранным кинопроизводителям, недавно принятый парламентом, действительно откроет для мирового кино двери Украины».
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Владимир Зеленский обсудил с Томом Крузом новый закон фотографии
Владимир Зеленский обсудил с Томом Крузом новый закон фотографии
Владимир Зеленский обсудил с Томом Крузом новый закон фотографии
Владимир Зеленский обсудил с Томом Крузом новый закон фотографии
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