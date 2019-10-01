Владимир Зеленский обсудил с Томом Крузом новый закон

Для президента Украины Владимира Зеленского
сентябрь оказался богат на встречи со звездами Голливуда. Во время форума «YES», прошедшего в Киеве с 12 по 14 сентября, президент успел поболтать с актрисой Робин Райт
, а также познакомиться с Милой Кунис
и Эштоном Кутчером
. А 30 сентября Владимир и Елена Зеленские принимали в Киеве Тома Круза
.
Согласно официальному сообщению пресс-службы президента, у Круза был профессиональный интерес в Украине: «Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съёмок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну».
Зеленский, в свою очередь, рассказал актёру о новом законе, благодаря которому иностранные кинопроизводители смогут получать компенсации за создание фильмов на территории Украины. Подобные льготы - достаточно распространенное явление в европейских странах.
По итогам встречи Зеленский написал в своём Инстаграме
: «Я пригласил его в Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных мест для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи.
Я рад, что Украина начинает привлекать звезд мирового кино. Надеюсь, закон о компенсации иностранным кинопроизводителям, недавно принятый парламентом, действительно откроет для мирового кино двери Украины».