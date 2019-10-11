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«Шойгу в кадр не вошел»: Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

11 октября
2019 год

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11 октября 2019
Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров продолжает сихотворно высказываться на злобу дня в своем Инстаграме. На этот раз в центре внимания Сергея оказался президент России Владимир Путин, отправившийся на отдых в тайгу.

«Шойгу в кадр не вошел»: Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

В своем произведении, Шнуров в свойственной ему ироничной манере (но, как это ни странно, без использования обсценной лексики) выражает сомнение в том, насколько тихим и одиноким на самом деле был отдых президента:

«Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошел,
С ним десяток офицеров,
Повар, съемочная группа,
ФСО в канаве дышит.
Тише! Не кричите в рупор!
Дайте насладиться тишью.
Лес листвой своей гудит.
А в кустах танки, как лоси.
Я люблю побыть один.
Как же хорошо, что осень!»

На вопрос журналистов о том, насколько правдиво музыкант описал досуг президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что «поэт имеет право на свое видение».
Президент уже не в первый раз становится героем стихотворений музыканта. В июле Шнуров посвятил текст погружению главы государства на дно Финского залива, назвав при этом Путина «личностью и альфой, мастером на все руки и правильным мужиком».
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«Шойгу в кадр не вошел»: Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге фотографии
«Шойгу в кадр не вошел»: Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге фотографии
«Шойгу в кадр не вошел»: Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге фотографии
«Шойгу в кадр не вошел»: Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге фотографии
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