«Я всем довольна и счастлива»: Скарлетт Йоханссон высказалась о личной жизни

В ноябре в российском прокате выходит фильм «Брачная история»
– комедийная драма о том? как театральный режиссер и его жена-актриса переживают тяготы развода и борьбы за опеку над ребенком. Одну из главных ролей в картине исполнила Скарлетт Йоханссон
, которая в мае этого года сообщила, что собирается выйти замуж. Её избранником стал комик и телеведущий Колин Жост
, с которым Скарлетт встречается больше двух лет. Для голливудской звезды это будет уже третий брак: до этого она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом
и французским журналистом Роменом Дориаком
(от него у Скарлетт есть пятилетняя дочь Роуз).
«Моя способность все систематизировать и раскладывать по полочкам как раз полезна в таких ситуациях. Сейчас я, конечно, очень счастлива и довольна своей личной жизнью, но я также суммирую множество разных эпизодов моей личной истории и событий, которые привели меня в настоящий момент. Это все ценно»
.
В октябре выходит еще одна картина с участием Йоханссон – антивоенная сатира «Кролик Джоджо»
режиссера Тайки Вайтити
. В ней актриса исполнила роль матери главного героя. В интервью с журналистами она отметила важное для нее сходство этих двух картин:
«Забавно, что я никогда раньше не играла матерей, а теперь внезапно вместе выходят сразу два фильма, где у моих героинь есть дети. Актеры, конечно, должны быть способны играть любых персонажей, неважно, пережили они что-то подобное сами или нет, но эти две роли имеют для меня более глубокое значение как раз из-за личного опыта»
.
Близкие молодой пары также уверяют журналистов, что Скарлетт и Колин абсолютно счастливы, а друзья комика говорят, что он не раз признавался, что хочет жениться на Йоханссон, хотя до этого не был сторонником брака.