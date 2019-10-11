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«Я всем довольна и счастлива»: Скарлетт Йоханссон высказалась о личной жизни

11 октября
2019 год

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11 октября 2019
В ноябре в российском прокате выходит фильм «Брачная история» – комедийная драма о том? как театральный режиссер и его жена-актриса переживают тяготы развода и борьбы за опеку над ребенком. Одну из главных ролей в картине исполнила Скарлетт Йоханссон, которая в мае этого года сообщила, что собирается выйти замуж. Её избранником стал комик и телеведущий Колин Жост, с которым Скарлетт встречается больше двух лет. Для голливудской звезды это будет уже третий брак: до этого она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и французским журналистом Роменом Дориаком (от него у Скарлетт есть пятилетняя дочь Роуз).

«Я всем довольна и счастлива»: Скарлетт Йоханссон высказалась о личной жизни

«Моя способность все систематизировать и раскладывать по полочкам как раз полезна в таких ситуациях. Сейчас я, конечно, очень счастлива и довольна своей личной жизнью, но я также суммирую множество разных эпизодов моей личной истории и событий, которые привели меня в настоящий момент. Это все ценно».

В октябре выходит еще одна картина с участием Йоханссон – антивоенная сатира «Кролик Джоджо» режиссера Тайки Вайтити. В ней актриса исполнила роль матери главного героя. В интервью с журналистами она отметила важное для нее сходство этих двух картин:

«Забавно, что я никогда раньше не играла матерей, а теперь внезапно вместе выходят сразу два фильма, где у моих героинь есть дети. Актеры, конечно, должны быть способны играть любых персонажей, неважно, пережили они что-то подобное сами или нет, но эти две роли имеют для меня более глубокое значение как раз из-за личного опыта».

«Я всем довольна и счастлива»: Скарлетт Йоханссон высказалась о личной жизни

Близкие молодой пары также уверяют журналистов, что Скарлетт и Колин абсолютно счастливы, а друзья комика говорят, что он не раз признавался, что хочет жениться на Йоханссон, хотя до этого не был сторонником брака.
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«Я всем довольна и счастлива»: Скарлетт Йоханссон высказалась о личной жизни фотографии
«Я всем довольна и счастлива»: Скарлетт Йоханссон высказалась о личной жизни фотографии
«Я всем довольна и счастлива»: Скарлетт Йоханссон высказалась о личной жизни фотографии
«Я всем довольна и счастлива»: Скарлетт Йоханссон высказалась о личной жизни фотографии
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