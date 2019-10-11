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Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского

11 октября
2019 год

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11 октября 2019
Американский актер Джим Керри на шестом десятке обнаружил у себя талант карикатуриста, который помогает ему выразить свою гражданскую позицию. На днях актёр опубликовал в своем Твиттере очередной шедевр - карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.

Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского

На рисунке изображен телефонный разговор лидеров двух государств, спровоцировавший попытку импичмента президента США. «Однажды, а этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», - гласит надпись.

Керри подписал пост измененной цитатой из книги Марио Пьюзо «Крестный отец»: «Отец-мошенник сделал Зеленскому предложение, от которого тот не смог отказаться».

Ранее СМИ сообщали, что в разговоре с президентом Украины Трамп якобы попросил Зеленского начать расследование по делу Хантера Байдена - сына главного конкурента Трампа в предстоящих выборах, демократа Джо Байдена. Опубликованная в сентябре стенограмма разговора лидеров двух стран, состоявшегося 25 июля, подтвердила, что Трамп просил Зеленского начать расследование обстоятельств увольнения Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group и дело самого Хантера Байдена. Это вызвало большую волну возмущений и обвинений Трампа в злоупотреблении своим служебным положением. Вследствие чего спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента.

Большинство работ Керри посвящено именно Трампу и представителям его администрации. Год назад все эти работы были собраны в Лос-Анджелесе, в галерее Maccarone. Джим Керри организовал выставку под названием IndigNation («Нация возмущения»), на которой было представлено около сотни рисунков актера, опубликованных в Твиттере за два года.

Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского
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Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского фотографии
Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского фотографии
Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского фотографии
Джим Керри нарисовал карикатуру на Трампа и Зеленского фотографии
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