Семья Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

С середины сентября, когда впервые появились слухи о тяжелом заболевании Анастасии Заворотнюк
, семья актрисы воздерживалась от комментариев. Это упорное молчание давало СМИ простор для различных спекуляций
- на протяжении нескольких недель каждый второй день в новостях появлялись новые и весьма противоречивые подробности о тяжелом состоянии Анастасии.
В конце концов, группа возмущенных действиями прессы коллег Анастасии (среди которых Татьяна Навка
, Анна Семенович
и Николай Басков
) создала в поддержку актрисы Инстаграм-аккаунт
, в описании которого инициаторы выразили свою позицию: «Мы против травли актрисы и ее семьи, продажных медработников и зарвавшихся лживых СМИ».
Реакция среди неравнодушных породила такой мощный поток сообщений, что через сутки аккаунт был заблокирован (на данный момент он работает в прежнем режиме).
Семья Анастасии оценила этот жест и прервала четырехнедельное молчание, чтобы лично поблагодарить коллег
:
«От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь.
Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!!»
Следом за благодарностями в Инстаграме актрисы появились еще два поста. В одном процитированы слова режиссера
сериала «Моя прекрасная няня» Алексея Кирющенко
, который устроил отповедь журналистам в ответ на вопрос о состоянии здоровья актрисы:
«Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая!…Задумайтесь. Поставьте себя на место Насти и задумайтесь над сменой работы. Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего? По-моему, разговор окончен!»
⠀
Кстати, тот же Кирющенко, позабыв о неприкосновенности частной жизни актрисы, всего несколько месяцев назад охотно делился с журналистами подозрениями в том, что Заворотнюк воспользовалась услугами суррогатной матери
.
А в самом свежем посте семья Анастасии опубликовала фотографии преследующих их папарацци и обратилась к непрошеным гостям
:
«Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением.
Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут «инсайдеров», готовых продать фото болеющего человека.
Мы хотим, чтобы страна знала своих «герое»в в лицо.
Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!!»