Любовь Толкалина прокомментировала слухи о романе с Джоном Уорреном

В феврале текущего года в прессе гуляли слухи о том, что актриса Любовь Толкалина
закрутила роман с ведущим популярной программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ Джоном Уорреном
. Основанием для слухов послужил снимок переплетенных рук, который Толкалина и Уоррен опубликовали в своих аккаунтах в Инстаграме во время совместного отдыха на горнолыжном курорте в Сочи.
С тех пор Уоррен с удовольствием раздавал комментарии прессе, рассказывая об отношениях с актрисой: «Мы познакомились в конце прошлого года. Почти сразу подружились. У нас много общего: оба любим музыку, интересуемся русской культурой, схожи во взглядах и отношении к жизни… Суммируя, скажу так: мы стараемся проводить вместе все свободное время».
Толкалину такая болтливость разозлила - она категорично отрицала связь с Уорреном, реагируя на громкие заголовки гневными постами в соцсетях. А когда Уоррен начал рассказывать, что они с Любовью расстались из-за её увлечения другим мужчиной, актрисе ничего не оставалось, как прокомментировать его действия. В интервью изданию «7 Дней» актриса расставила все точки над i
.
«Именно то, что Уоррен без моего на то согласия стал очень активно общаться с прессой, и заставило меня пресечь с ним любые отношения. Я не понимаю, какие цели может преследовать взрослый мужчина, рассказывая о своей несчастной любви всему миру. Более того, еще давать оценки моему к нему отношению во всеуслышание. Говорить, что для меня отношения с мужчинами — игра… Видимо, ему зачем-то нужно было использовать мое имя. Мы знакомы были не больше двух месяцев... Хотя действительно успели хорошо подружиться. Я иногда себя корю за то, что слишком открыта к людям. Это часто используют, и я много в жизни страдала из-за этого... Поэтому я давно ничего не рассказываю о своей личной жизни»
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