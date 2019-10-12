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Джейн Фонда арестована за акцию протеста в Вашингтоне 

12 октября
2019 год

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12 октября 2019
Полиция Вашингтона арестовала 81-летнюю актрису Джейн Фонда в числе 16 активистов на акции протеста против изменения климата. Голливудская звезда вместе с единомышленниками устроили пикет на ступенях Капитолия. Полиция была вынуждена надеть на Джейн наручники и арестовать актрису.

Джейн Фонда объявила, что будет протестовать каждую пятницу, потому ччто считает необходимым привлечение внимания правительства к этой проблеме.

Джейн Фонда арестована за акцию протеста в Вашингтоне 

«Я переехала в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы быть ближе к эпицентру борьбы за наш климат. Каждую пятницу вплоть до января буду возглавлять еженедельные демонстрации на Капитолийском холме, требуя, чтобы наши политические лидеры приняли меры для решения чрезвычайной ситуации с климатом, в которой мы находимся».

Вдохновением для Фонды стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. Ученица решила проводить «школьные забастовки» по пятницам. Вслед за Гретой школьники в разных странах мира вместо уроков выходили на улицы, чтобы привлечь внимание политиков к проблеме климатического кризиса.
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Джейн Фонда арестована за акцию протеста в Вашингтоне  фотографии
Джейн Фонда арестована за акцию протеста в Вашингтоне  фотографии
Джейн Фонда арестована за акцию протеста в Вашингтоне  фотографии
Джейн Фонда арестована за акцию протеста в Вашингтоне  фотографии
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