Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Интересно, страшно, необычно»: Мария Машкова учится импровизировать на английском языке

12 октября
2019 год

Лайфстайл >>
12 октября 2019
В начале октября Мария Машкова поступила в школу актерского мастерства, выпустившую звезд шоу Saturday Night Live. Мария призналась, что хочет прокачать свой уровень актерской игры на неродном языке.

«Решила шагнуть из зоны комфорта. Меня ждет двухнедельный интенсив. Upright Citizens Brigade – это школа, где учат импровизации, именно в театре при этой школе частенько находят комиков для популярного американского шоу Saturday Night Live».

Марии Машковой предстоит сдавать экзамены. Первый ждет Марию уже завтра. Ей вместе с коллегами придется сымпровизировать целый спектакль, тему которого зададут зрители.

«Интересно, страшно, необычно»: Мария Машкова учится импровизировать на английском языке

«Гранит науки! Книга о том, как придя в театр и услышав от зрителей любое слово-предложение, например: мороженое, вулкан, день рождения, космос или пионер-лагерь...вместе со своими партнерами-актерами сыграть спектакль. Вернее, сымпровизировать его полностью! А внутри спектакля выйти и рассказать историю из жизни на тему этого слова, по сути сымпровизировать стенд-ап монолог».

Машкова призналась, что боится этого экзамена, ведь привыкла готовиться к роли и заучивать текст: «Я привыкла работать по сценарию, пьесе, готовиться, учить текст, а тут такое... да и ещё на неродном для меня языке. Невероятно весело, интересно, страшно, необычно... Завтра мой первый экзамен... Мой первый спектакль!»
версия для печати
Ссылки по теме
Владимира Машкова отчислили из школы-студии МХАТ за драку
Мария Машкова призналась, что материнство дается ей нелегко
Мария Машкова приготовит мороженое
Мария Машкова рассказала, как отец пристроил ее в «уважаемый ВУЗ»
Мария Машкова стала патронажной сестрой
Мария Машкова сыграет сестер-близнецов
Поиск по меткам
ЗвёздыКомедияоткровение
персоны
Мария Машкова

фотографии >>
«Интересно, страшно, необычно»: Мария Машкова учится импровизировать на английском языке фотографии
«Интересно, страшно, необычно»: Мария Машкова учится импровизировать на английском языке фотографии
«Интересно, страшно, необычно»: Мария Машкова учится импровизировать на английском языке фотографии
«Интересно, страшно, необычно»: Мария Машкова учится импровизировать на английском языке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Малков
12 октября ушёл из жизни актёр Владимир Малков.
Арсений Курченков
10 октября ушёл из жизни актёр Арсений Курченков.
Надежда Каратаева
10 октября ушла из жизни актриса Надежда Каратаева.
Сергей Елизов
10 октября скончался актёр, режиссёр Сергей Елизов.
Эльвира Гарина
8 октября ушла из жизни актриса Эльвира Гарина.

День рождения >>

Паулина Андреева
Ролан Быков
Юрий Васильев
Виктория Исакова
Алексей Кортнев
Максим Лагашкин
Лариса Пашкова
Сергей Полежаев
Ирина Таранник
Тодд Бэбкок
Массимо Гини
Анри Гисоль
Хью Джекман
Моника Дрыль
Фабио Сартор
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Девушки бывают разные
комедия, приключения
Россия, 2019
Болевой порог
драма, приключения, триллер
Россия, 2019
Дети моря
приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Япония, 2019
Дождливый день в Нью-Йорке
драма, мелодрама
США, 2019
Вечер с Беверли Лафф Линн
комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2018
Гемини
боевик, драма, научная фантастика, триллер
США, 2019
Дело Коллини
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, 2019
Короли интриги
комедия, криминальный фильм
Аргентина, Испания, 2019
Маленькие чудовища
комедия, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2019
Мистер Олимпия
драма, комедия
США, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Шиммер и Шайн
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен