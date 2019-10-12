«Интересно, страшно, необычно»: Мария Машкова учится импровизировать на английском языке

В начале октября Мария Машкова
поступила в школу актерского мастерства, выпустившую звезд шоу Saturday Night Live. Мария призналась, что хочет прокачать свой уровень актерской игры на неродном языке.
«Решила шагнуть из зоны комфорта. Меня ждет двухнедельный интенсив. Upright Citizens Brigade – это школа, где учат импровизации, именно в театре при этой школе частенько находят комиков для популярного американского шоу Saturday Night Live».
Марии Машковой предстоит сдавать экзамены. Первый ждет Марию уже завтра. Ей вместе с коллегами придется сымпровизировать целый спектакль, тему которого зададут зрители.
«Гранит науки! Книга о том, как придя в театр и услышав от зрителей любое слово-предложение, например: мороженое, вулкан, день рождения, космос или пионер-лагерь...вместе со своими партнерами-актерами сыграть спектакль. Вернее, сымпровизировать его полностью! А внутри спектакля выйти и рассказать историю из жизни на тему этого слова, по сути сымпровизировать стенд-ап монолог».
Машкова призналась, что боится этого экзамена, ведь привыкла готовиться к роли и заучивать текст: «Я привыкла работать по сценарию, пьесе, готовиться, учить текст, а тут такое... да и ещё на неродном для меня языке. Невероятно весело, интересно, страшно, необычно... Завтра мой первый экзамен... Мой первый спектакль!»