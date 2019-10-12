Николай Добрынин решил уйти из сериала «Сваты»

В марте текущего года актёр Николай Добрынин
обрадовал поклонников сериала «Сваты»
новостью о выходе седьмого сезона
. Этого момента зрители ждали без малого семь лет - шестой сезон сериала вышел в 2012 году, после чего проект был заморожен из-за «разногласий» между Россией и Украиной.
За столь длительное время многое изменилось в жизни актёров сериала: исполняющая одну из центральных ролей Людмила Артемьева
решила переехать в Германию на неопределенный срок, а Анна Кошмал
вышла замуж и в данный момент ждёт рождения ребёнка.
Не успели поклонники обрадоваться выходу седьмого сезона, как появились слухи о том, что Добрынин решил покинуть актерский состав сериала. Согласно этим слухам, Николаю не нравится играть алкаша и неудачника, за счет которого постоянно поднимает свою самооценку герой Федора Добронравова
Иван Будько.
Самое интересное, что Анатолий Васильев
, покинувший проект ещё в четвертом сезоне, тоже был недоволен участью своего персонажа, над которым регулярно издевался герой Добронравова.