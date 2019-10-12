«Сегодня - за любовь!»: Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышев отметили годовщину венчания

«Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете всё. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса».
Кино-Театр.ру присоединяется к поздравлениям и желает Анастасии и Петру преодолеть все невзгоды.