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«Сегодня - за любовь!»: Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышев отметили годовщину венчания

12 октября
2019 год

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12 октября 2019
После длительного молчания семья Анастасии Заворотнюк возобновила вещание с Инстаграм-аккаунта актрисы. За последние два дня на странице актрисы появилось несколько сообщений о спекуляциях в СМИ и фотографии доморощенных папарацци, преследующих Анастасию и её близких.

«Сегодня - за любовь!»: Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышев отметили годовщину венчания

Сегодня Анастасия и её муж Пётр Чернышев отмечают 11-летнюю годовщину со дня венчания, по случаю чего в Инстаграме актрисы были опубликованы архивные снимки этого события.

«Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете всё. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса».

«Сегодня - за любовь!»: Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышев отметили годовщину венчания

«Сегодня - за любовь!»: Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышев отметили годовщину венчания

«Сегодня - за любовь!»: Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышев отметили годовщину венчания

Кино-Театр.ру присоединяется к поздравлениям и желает Анастасии и Петру преодолеть все невзгоды.
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«Сегодня - за любовь!»: Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышев отметили годовщину венчания фотографии
«Сегодня - за любовь!»: Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышев отметили годовщину венчания фотографии
«Сегодня - за любовь!»: Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышев отметили годовщину венчания фотографии
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