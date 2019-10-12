«Роли в кино не достались мне лишь потому, что я - дочь Джонни Деппа»: Лили-Роуз Депп о профпригодности

Дочь Ванессы Паради
и Джонни Деппа Лили-Роуз Депп
в последнее время была занята разъездами по различным крупным городам, представляя вместе с Тимоти Шаламе
свой новый фильм «Король»
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Лили-Роуз всего двадцать лет, а это уже её седьмая роль в полнометражном кино (в производстве еще три фильма с её участием). И логично было бы подумать, что такая профессиональная востребованность обусловлена, прежде всего, родословной. Однако в интервью изданию «Hello!» Лили-Роуз попробовала развеять этот стереотип
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«Вначале я хотела стать певицей, как моя мать. А в кино оказалась совсем не из-за отца, как можно подумать. Просто однажды мне предложили сыграть небольшую роль (речь о картине Кевина Смита «Бивень» - прим. ред.), и я согласилась. Мне тогда было 14, я чувствовала себя некомфортно в своем теле и, как каждый подросток, комплексовала по любому поводу. Но стоило мне оказаться перед камерой, как вся неловкость прошла. Актерство помогло освободиться от самой себя, дало возможность пожить жизнью других. И я поняла, что хочу заниматься этим дальше»
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«У людей часто складывается неверное представление о детях знаменитостей. Сразу поясню: мой приход в кино - моя собственная заслуга. Вот почему я не люблю говорить в интервью про родителей. Роли, которые я играла до сих пор, не достались мне лишь потому, что я - дочь Джонни Деппа. На съемки в «Бивень» меня позвала дочь режиссера фильма, Кевина Смита, и моя лучшая подруга Харли. Потом Кевин снимал «Йоганутых», и Харли пригласила меня и туда. Но все, конечно, запомнили эту картину только потому, что там я впервые появилась на экране с родителями. В «Танцовщицу» я попала благодаря другой моей подруге, певице Соко. А в фильме «Планетариум» я стала протеже Натали Портман. Она показала мою фотографию режиссеру Ребекке Злотовски. Та позвала в кафе, и мы провели вместе целый день, беседуя на самые разные темы. Во Франции часто именно так и проходит кастинг: люди просто знакомятся и разговаривают, а не планируют встречи через многочисленных посредников. Интересно, что, когда Ребекка пригласила меня на съемки, не вышла еще ни одна моя серьезная картина. «Танцовщица» увидела свет намного позже»
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