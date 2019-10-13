«Малыш очень хотел родиться»: Екатерина Архарова о первых родах в 44 года

В августе актриса Екатерина Архарова впервые стала мамой
. Об этом сообщил ее муж, ресторатор Артем Илясов
, который опубликовал в Инстаграме снимок с женой и поблагодарил ее за долгожданного сына. Далее в соцсетях изредка появлялись их семейные фотографии. И вот недавно Екатерина решила ответить на все вопросы, интересующие ее подписчиков.
Воспользовавшись моментом, поклонники спросили Архарову, как же она решила назвать сына. Однако актриса пока держит имя в секрете, ответила только: «Назвали красиво»
.
Были вопросы и о малыше. По словам Екатерины, сын только радует своих родителей: «Это безумное счастье! Малыш уже АГУкает во всю»
, - написала Екатерина.
Много вопросов касались непосредственно родов. Екатерина призналась, что нередко ее посещали страхи перед родами. Она беспокоилась, что что-то пойдет не так.
«Но в глубине души я была уверена, что все будет хорошо. Малыш очень хотел родиться»
, - поделилась актриса.
Естественно, в этом списке промелькнул коронный вопрос про второго ребенка, но актриса пока не задумывается об этом. Она иронично подчеркнула, что первенца родила она, а второго пусть рожает муж.