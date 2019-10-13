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Марат Башаров утверждает, что не разводился с Елизаветой Шевырковой

13 октября
2019 год

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13 октября 2019
Не так давно на ТНТ стартовал 20-й сезон шоу «Битва экстрасенсов», которое ведет Марат Башаров. В одном из выпусков он пообщался с каждым из экстрасенсов и узнал некоторые подробности из их жизни. А в разговоре с грузинской ведьмой Мариам Циминтией и сам признался, что еще женат.

- «Простите, а вы замужем?», - спросил Башаров у ведьмы.
- «Я разведена. А вы?», - спросила Циминтия.
- «Хм... Да», - сказал актер.

Марат Башаров утверждает, что не разводился с Елизаветой Шевырковой

Этот ответ стал неожиданностью, потому что еще в марте этого года Башаров развелся со своей третьей женой Елизаветой Шевырковой после неприятной истории с рукоприкладством. Будучи в нетрезвом состоянии, актер избил свою жену в канун Нового года. Через полтора месяца Шевыркова решила забрать ребенка и уйти от мужа, подав заявление на развод. В марте стало известно, что супруги официально разведены. Однако Башаров настойчиво отрицал эту информацию, в то время как его экс-супруга утверждала, что развод действительно оформлен. Затем в мае появилась информация, что супругам удалось наладить отношения ради общего сына. Тогда же Марат и Елизавета были замечены на концерте группы БИ-2, где они хорошо провели время вместе.

Марат Башаров утверждает, что не разводился с Елизаветой Шевырковой

Елизавета Шевыркова подтвердила, что ей удалось наладить отношения с экс-супругом. И, когда она летала с ребенком на отдых в Доминиканскую Республику, Марат постоянно общался с сыном по видеосвязи.
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Марат Башаров утверждает, что не разводился с Елизаветой Шевырковой фотографии
Марат Башаров утверждает, что не разводился с Елизаветой Шевырковой фотографии
Марат Башаров утверждает, что не разводился с Елизаветой Шевырковой фотографии
Марат Башаров утверждает, что не разводился с Елизаветой Шевырковой фотографии
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