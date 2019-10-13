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34-летняя Кира Найтли дала совет молодым матерям

13 октября
2019 год

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13 октября 2019
Месяц назад стало известно, что 34-летняя Кира Найтли стала мамой во второй раз. Об этом удалось узнать благодаря папарацци, которые засняли актрису и ее мужа Джеймса Райтона во время прогулки с малышом. Однако сама Найтли на протяжении месяца никак не комментировала эту ситуацию. Только на днях актриса в интервью BBC рассказала о втором ребенке и беременности.

34-летняя Кира Найтли дала совет молодым матерям

Кира призналась, что у нее катастрофически не хватает времени на себя – она не вылезает из пижамы и не каждый день расчесывает волосы. В общем, проживает будни обычной мамы младенца.

«Милый Люк, который сегодня делал мне укладку к эфиру, причесал наконец-то мои волосы. Я надела не свое платье, так что меня просто привели сюда. Мой внешний вид ни о чем не говорит», - сказала Кира в беседе с телеведущей Луиз Минчин.

Найтли отметила, что это абсолютно нормальное явление. Актриса рассказала, что кормит малыша грудью, поэтому не может оставить его надолго. Порой у нее даже не хватает времени на элементарную уборку. А чтобы прийти на интервью, ей пришлось выкроить время между кормлениями.

34-летняя Кира Найтли дала совет молодым матерям

В финале интервью Найтли дала всем мамам грудных детей забавный совет:

«Оставайтесь в пижаме и не расчесывайте волосы. Пусть в доме будет полный беспорядок. Смотрите только на тех людей, которые приносят вам еду», - сказала актриса.
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34-летняя Кира Найтли дала совет молодым матерям фотографии
34-летняя Кира Найтли дала совет молодым матерям фотографии
34-летняя Кира Найтли дала совет молодым матерям фотографии
34-летняя Кира Найтли дала совет молодым матерям фотографии
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