34-летняя Кира Найтли дала совет молодым матерям

Месяц назад стало известно, что 34-летняя Кира Найтли стала мамой во второй раз
. Об этом удалось узнать благодаря папарацци, которые засняли актрису и ее мужа Джеймса Райтона
во время прогулки с малышом. Однако сама Найтли на протяжении месяца никак не комментировала эту ситуацию. Только на днях актриса в интервью BBC рассказала о втором ребенке и беременности.
Кира призналась, что у нее катастрофически не хватает времени на себя – она не вылезает из пижамы и не каждый день расчесывает волосы. В общем, проживает будни обычной мамы младенца.
«Милый Люк, который сегодня делал мне укладку к эфиру, причесал наконец-то мои волосы. Я надела не свое платье, так что меня просто привели сюда. Мой внешний вид ни о чем не говорит»
, - сказала Кира в беседе с телеведущей Луиз Минчин
.
Найтли отметила, что это абсолютно нормальное явление. Актриса рассказала, что кормит малыша грудью, поэтому не может оставить его надолго. Порой у нее даже не хватает времени на элементарную уборку. А чтобы прийти на интервью, ей пришлось выкроить время между кормлениями.
В финале интервью Найтли дала всем мамам грудных детей забавный совет:
«Оставайтесь в пижаме и не расчесывайте волосы. Пусть в доме будет полный беспорядок. Смотрите только на тех людей, которые приносят вам еду»
, - сказала актриса.