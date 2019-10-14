«Он был по-настоящему психически болен»: Элтон Джон поделился воспоминаниями о Майкле Джексоне

Совсем скоро в продажу поступит автобиографическая книга Элтона Джона
«Я – Элтон Джон». Книга повествует о рок-н-ролльной молодости, оглушительном успехе и, наконец, любви.
Не обошлось без историй о других звездах, которых Элтон встречал на разных этапах своей карьеры. Одной из самых ярких встреч, описанных в книге, было знакомство с Майклом Джексоном
. Они были знакомы с тех пор, как Майклу исполнилось 13-14 лет, и Элтон описывает его как «самого очаровательного ребенка, которого только можно представить
». В самом начале карьеры Майкла между ними были дружеские и доверительные отношения, но с ростом популярности Джексон начал замыкаться в себе: «Однако в какой-то момент он начал изолировать себя от мира и реальности, как это делал Элвис Пресли»
.
Элтон рассказал об эпизоде, когда на семейной вечеринке Джексон, вместо того, чтобы общаться со своими ровесниками, ушел играть с сыном экономки, потому что просто «не мог справиться со взрослой компанией
».
Также Джон поделился своим мнением: «Бог знает, что творилось у него в голове, и бог знает, какими препаратами его накачивали. Но каждый раз, когда я виделся с ним в последние годы, я понимал, что бедняга совсем потерял голову. В прямом смысле слова. Он был по-настоящему психически болен, и находиться с ним было неприятно».
Майкла Джексона не раз обвиняли в педофилии. В 1993 году прогремела история 13-летнего Джордана Чандлера, который проводил много времени с певцом в его поместье «Неверленд». Тогда этот скандал обошелся Джексону в 22 миллиона долларов, и стороны пошли на мировую. Другой крупный скандал случился в 2003, когда певца подозревали в растлении Гэвина Арвизо, однако присяжные оправдали его за неимением доказательств.
Однако интерес к этим скандалам не утих даже после смерти певца. В марте этого года телеканал HBO выпустил документальный фильм «Покидая Неверленд»
, в котором своими историями поделились Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак. Они рассказали, что также подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла.