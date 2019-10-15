Родные Анастасии Заворотнюк подтвердили, что актриса борется с болезнью

Решив начать борьбу против лжи и спекуляций в СМИ
, родные Анастасии Заворотнюк
были вынуждены подтвердить тот факт, что актриса действительно проходит курс лечения. Никаких точных диагнозов семья Анастасии не озвучила, но в своём обращении
заверила всех неравнодушных в том, что те ужасы, о которых писали СМИ последний месяц, не имеют под собой никаких оснований.
«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными «подробностями» и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать «сенсационные заявления» и «инсайдерскую информацию» от нечистоплотных СМИ».