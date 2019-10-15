Родные Анастасии Заворотнюк подтвердили, что актриса борется с болезнью

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«Он был по-настоящему психически болен»: Элтон Джон поделился воспоминаниями о Майкле Джексоне

Месяц назад стало известно, что актриса родила второго ребенка

13 октября

Марат Башаров утверждает, что не разводился с Елизаветой Шевырковой

По данным СМИ, актер развелся с женой еще в марте