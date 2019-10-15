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Джереми Реннер угрожал бывшей жене самоубийством

15 октября
2019 год

Лайфстайл >>
15 октября 2019
Актёр Джереми Реннер до сих пор судится с бывшей женой Сонни Пачеко за право опеки над дочерью Авой, хотя развод супругов состоялся еще в 2014 году. Причины многолетней тяжбы выяснил американский таблоид TMZ, раздобывший соответствующие документы.

Джереми Реннер угрожал бывшей жене самоубийством

Коренной причиной всех проблем послужила зависимость Реннера от алкоголя и наркотиков. Согласно утверждениям Сонни, актёр неоднократно употреблял запрещенные вещества на глазах у малолетней дочери. Когда во время очередной ссоры Реннер схватился за пистолет и начал шантажировать жену самоубийством, Сонни решила, что пора разводиться. Вместе с бумагами на развод Сонни подала документы на право единоличной опеки над дочерью Авой, поскольку сочла, что Реннер опасен для ребёнка.

Оборонительно-наступательная стратегия Реннера строится на заверениях в том, что Сонни сама страдает от всех возможных зависимостей, да и вообще у нее не все в порядке с головой. В качестве примера актёр ссылается на ее чрезмерную сексуальную озабоченность, которая выражается в том, что Сонни якобы присылала фото обнаженного Реннера сотруднику из органов опеки. Фотографиями Реннер успел поделиться с супругой во время их коротенького 10-месячного брака, и по мнению актёра, причина, по которой она передала их по кругу адвокатам и соцработникам, может быть только одна - желание унизить бывшего мужа.

Джереми Реннер угрожал бывшей жене самоубийством

Нездоровая одержимость сексом проявляется так же в скульптурах Пачеко: по мнению Реннера, обнаженные тела с черепами животных вместо головы, которые ваяет его бывшая, слишком уж сексуально откровенные. Всё это заставляет актёра усомниться в том, что Сонни - подходящая компания для шестилетней Авы.
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Джереми Реннер угрожал бывшей жене самоубийством фотографии
Джереми Реннер угрожал бывшей жене самоубийством фотографии
Джереми Реннер угрожал бывшей жене самоубийством фотографии
Джереми Реннер угрожал бывшей жене самоубийством фотографии
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