Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва

14 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера драмы Клима Шипенко «Текст»
, снятой по одноименному роману Дмитрия Глуховского
. Фильм зрителям представили создатели фильма и исполнители главных ролей: Александр Петров
, Иван Янковский
и Кристина Асмус
.
фото: Александр Петров
фото: Иван Янковский
фото: Кристина Асмус
фото: Клим Шипенко с женой Соней Карпуниной и дочерью Клементиной
фото: Дмитрий Глуховский
Узнать, чем же закончатся приключения невинно осужденного студента Ивана Горюнова (в фирменном исполнении Петрова) пришли Сергей Бурунов
, Лиза Янковская
, Нино Нинидзе
и Максим Виторган
, Ксения Собчак
с мужем
, конечно же Стася Милославская
, Ирина Горбачёва
с новенькими зубами, Ким Ки Дук
и многие другие.
фото: Нино Нинидзе и Максим Виторган
фото: Владимир Яглыч
фото: Агния Кузнецова
фото: Екатерина Волкова
фото: Юлия Паршута
фото: Стася Милославская
фото: Ирина Горбачева
фото: Сергей Бурунов
фото: Ксения Анатольевна
«Текст» фото: Ростислав Хаит и Ольга Рыжкова
в прокате с 24 октября 2019 года.