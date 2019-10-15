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Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва

15 октября
2019 год

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15 октября 2019
14 октября в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера драмы Клима Шипенко «Текст», снятой по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Фильм зрителям представили создатели фильма и исполнители главных ролей: Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Александр Петров

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Иван Янковский

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Кристина Асмус

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Клим Шипенко с женой Соней Карпуниной и дочерью Клементиной

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Дмитрий Глуховский

Узнать, чем же закончатся приключения невинно осужденного студента Ивана Горюнова (в фирменном исполнении Петрова) пришли Сергей Бурунов, Лиза Янковская, Нино Нинидзе и Максим Виторган, Ксения Собчак с мужем, конечно же Стася Милославская, Ирина Горбачёва с новенькими зубами, Ким Ки Дук и многие другие.

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Нино Нинидзе и Максим Виторган

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Владимир Яглыч

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Агния Кузнецова

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Екатерина Волкова

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Юлия Паршута

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Стася Милославская

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Ирина Горбачева

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Сергей Бурунов

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Ксения Анатольевна

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва
фото: Ростислав Хаит и Ольга Рыжкова

«Текст» в прокате с 24 октября 2019 года.

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Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва фотографии
Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва фотографии
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