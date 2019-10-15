ревью

Сели за текст: Кристина Асмус, Нино Нинидзе и Ирина Горбачёва

Актёр имел неосторожность употреблять алкоголь и наркотики в присутствии ребенка

И опровергли несколько домыслов о состоянии актрисы

Родные Анастасии Заворотнюк подтвердили, что актриса борется с болезнью

Ролики фильмов

«Зло»

Психолог-скептик Катя Хэрберс изучает явления, которые наука пока не в силах объяснить.