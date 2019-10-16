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«Нельзя делать основой своей жизни другого человека»: Анна Старшенбаум о неудачном романе

16 октября
2019 год

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16 октября 2019
Российская актриса Анна Старшенбаум, с грустью встретившая своё 30-летие в апреле нынешнего года, в интервью изданию «7Дней» рассказала о своём отношении к мужчинам и поделилась травматическим опытом.

«Нельзя делать основой своей жизни другого человека»: Анна Старшенбаум о неудачном романе

Анна была замужем лишь один раз - за актёром Алексеем Бардуковым. В 2011 году у пары родился сын Иван, однако уже в 2017-м они развелись. В прессе также ходили слухи о романе актрисы с Владимиром Яглычем. Однако, вспоминая о периоде времени, когда она всецело отдавала себя отношениям, Старшенбаум предпочла не раскрывать, ради кого ей пришлось отодвинуть свои амбиции на второй план.

«Эти два года всё своё внимание я отдавала другому человеку и не сильно занималась собой, - говорит Анна. - Это глобальная ошибка, нельзя делать основой своей жизни другого человека, каким бы прекрасным он не был. На первом месте должна быть самореализация, тогда все остальное сложится как надо. Так что теперь в моем списке слагаемых успеха на первых местах я, мой сын и моя реализация, а потом уже всё остальное».

Роман с неназванным мужчиной помог актрисе не только правильно расставить приоритеты, но и пересмотреть свой взгляд на мужчин в целом.

«Сейчас у меня более сдержанное отношение к созданию семьи и вообще к союзу с мужчиной, - уверяет Старшенбаум. - Я стала осторожнее. Это не значит, что я больше не верю в отношения между мужчиной и женщиной, хотя неприятный опыт последних двух лет мог бы меня к этому подтолкнуть. Сейчас я стала гораздо аккуратнее, понимаю, что нельзя открываться человеку, в котором до конца не уверена. Это было моей основной ошибкой и я постараюсь больше её не совершать. Надеюсь, что ещё встречу мужчину, с которым мы окажемся созвучны...»
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«Нельзя делать основой своей жизни другого человека»: Анна Старшенбаум о неудачном романе фотографии
«Нельзя делать основой своей жизни другого человека»: Анна Старшенбаум о неудачном романе фотографии
«Нельзя делать основой своей жизни другого человека»: Анна Старшенбаум о неудачном романе фотографии
«Нельзя делать основой своей жизни другого человека»: Анна Старшенбаум о неудачном романе фотографии
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