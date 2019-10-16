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Настасья Самбурская стала жертвой мошенников

16 октября
2019 год

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16 октября 2019
Главный ньюсмейкер российского шоу-бизнеса Настасья Самбурская не перестаёт удивлять откровениями своих поклонников в соцсетях. Накануне актриса на своей страничке в Instagram поделилась невесёлой историей, которая случилась с ней в отпуске.

«Поехали мы как-то отдыхать с Наташей Рудовой, - начала Самбурская свой рассказ. - Нашли через Инстаграм агентство, которое за рекламный пост обещало сделать нам отель стоимостью 1780 евро всего за 60 тысяч рублей. Огромное количество блогеров и даже наших знакомых артистов рекламировало их, и собственного ничего не предвещало беды. Радостно собрали чемоданы и примчались в Канны. Всё прекрасно, при заезде ничего не спрашивают, только карту для оплаты минибара и паспорта. Зарегистрировались, пожили, уехали, я перевела агентству 60 тысяч, Наташа сделала пост с благодарностью им».

Настасья Самбурская стала жертвой мошенников

Отпуск прошёл отлично, и сотрудничество с агентством закончилось благополучно, однако через 2,5 месяца с карты Настасьи отель списал те самые 1780 евро.

«Начинаю шерстить по аккаунту агентства, всех, кого они перерепостили, пользовавшихся их услугами, и нахожу знакомых, кого-то кинули на 400 и 100 тысяч, а также девушку, которую из-за них забрали в тюрьму во Франции! - поделилась Самбурская подробностями своего «расследования». - Потому что, судя по схеме, оплачивает это агенство в отеле ваше проживание ворованными картами, хозяин оспаривает платёж, и автоматически с вашей карты, которую вы давали при заселении, списывается полная сумма проживания».

Актриса обратилась в полицию и 2 месяца не получала оттуда никакой обратной связи. Тем временем туристическое агентство вернуло Самбурской 60 тысяч рублей.

«Это только для того, чтобы я не поднимала кипиш и их контору не накрыли и не перестали им вносить платежи за несуществующую услугу», - считает Настасья.
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Настасья Самбурская стала жертвой мошенников фотографии
Настасья Самбурская стала жертвой мошенников фотографии
Настасья Самбурская стала жертвой мошенников фотографии
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