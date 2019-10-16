Настасья Самбурская стала жертвой мошенников

Главный ньюсмейкер российского шоу-бизнеса Настасья Самбурская
не перестаёт удивлять откровениями своих поклонников в соцсетях. Накануне актриса на своей страничке в Instagram поделилась невесёлой историей, которая случилась с ней в отпуске.
«Поехали мы как-то отдыхать с Наташей Рудовой
, - начала Самбурская свой рассказ. - Нашли через Инстаграм агентство, которое за рекламный пост обещало сделать нам отель стоимостью 1780 евро всего за 60 тысяч рублей. Огромное количество блогеров и даже наших знакомых артистов рекламировало их, и собственного ничего не предвещало беды. Радостно собрали чемоданы и примчались в Канны. Всё прекрасно, при заезде ничего не спрашивают, только карту для оплаты минибара и паспорта. Зарегистрировались, пожили, уехали, я перевела агентству 60 тысяч, Наташа сделала пост с благодарностью им
».
Отпуск прошёл отлично, и сотрудничество с агентством закончилось благополучно, однако через 2,5 месяца с карты Настасьи отель списал те самые 1780 евро.
«Начинаю шерстить по аккаунту агентства, всех, кого они перерепостили, пользовавшихся их услугами, и нахожу знакомых, кого-то кинули на 400 и 100 тысяч, а также девушку, которую из-за них забрали в тюрьму во Франции!
- поделилась Самбурская подробностями своего «расследования». - Потому что, судя по схеме, оплачивает это агенство в отеле ваше проживание ворованными картами, хозяин оспаривает платёж, и автоматически с вашей карты, которую вы давали при заселении, списывается полная сумма проживания
».
Актриса обратилась в полицию и 2 месяца не получала оттуда никакой обратной связи. Тем временем туристическое агентство вернуло Самбурской 60 тысяч рублей.
«Это только для того, чтобы я не поднимала кипиш и их контору не накрыли и не перестали им вносить платежи за несуществующую услугу
», - считает Настасья.