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Владимир Епифанцев признался, что не общается со своими детьми

16 октября
2019 год

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16 октября 2019
Бывшая жена Владимира Епифанцева Анастасия Веденская дала интервью журналу «Атмосфера», в котором рассказала, что не разрешает их общим сыновьям Гордею и Орфею видется с отцом из-за его «распущенного» образа жизни. Епифанцев, в свою очередь, рассказал «Экспресс-газете», что в силу возраста дети пока не могут адекватно оценить его поведение и поэтому не приезжают к нему в гости.

Владимир Епифанцев признался, что не общается со своими детьми

«У моих детей сложный период — гормональная перестройка, понимание своего «я», - объяснил Владимир. - Сейчас, в их возрасте, свою сущность легко потерять, если пойти на поводу у капризов и глупостей. Тут надо быть очень аккуратным. Я никогда не отказывался с ними общаться. Но у них превратные представления о моих друзьях и моей любимой женщине, которую, к сожалению, они воспринимают однозначно. Очень им сочувствую. Пока не знаю, как им помочь. Только личным примером. Но не только дети и близкие видят во мне лишь разврат. Люди видят только то, на что заточен их паззл восприятия. Но я на них не обижаюсь и не злюсь. Всем им хочу помочь».

Епифанцев признался и в том, что у него не всегда есть деньги на уплату алиментов. Из-за просрочки платежей по ипотеке его дети и бывшая жена лишились квартиры, и им пришлось начинать всё сначала. Актёр оправдал это недостатком ролей в кино.

«У меня в работе была пауза небольшая, вот сейчас начинаются съёмки беспрерывные: боевики, комедии, драмы, - поделился Владимир. - Расписано всё на полгода вперед. У актёров бывает туго с работой, и Настя это хорошо знает. Обо мне ходят всякие слухи, которые заставляют людей беспокоиться и нервничать. Некоторые боятся давать мне работу. Но я на самом деле человек открытый. Послать могу только за хамство и грубость».

Владимир Епифанцев признался, что не общается со своими детьми

В интервью Веденская также заявила, что причиной развода с Епифанцевым послужил его роман с Анной Цукановой-Котт. Епифанцев это отрицать не стал, отметив, что считает Анну ангелом во плоти, рядом с которым он почувствовал радость, спокойствие и свободу.

«Мое общение с Аней — один из самых тёплых и переломных моментов в жизни, - заявил актёр. - Переломных в смысле понимания женского начала. Я до сих пор с ней дружу и очень её люблю. Для Насти общение с Аней тоже было важно. За короткий период их дружбы моя жена получила такой заряд бодрости и позитива, что её просто было не узнать. Настя невероятной силы и ума человек. Уверен, она придет к осознанию простых и фундаментальных вещей о женском начале — что женщина даёт мужчине вспомнить, что он Бог, и тогда он возвращается в свой подлинный облик. Не задерганного и истеричного примата, а спокойного и радостного человека».

Владимир Епифанцев признался, что не общается со своими детьми

Сейчас Владимир живёт со своей молодой поклонницей Юлией, выкладывает странные ролики в соцсети и не обращает внимания на критику и осуждение со стороны общественности.

«Мы вместе изучаем этот мир, пытаемся познать тайны взаимодействия, как работает женский и мужской аппарат, - рассказал актёр о своей возлюбленной. - Испытываю невероятное наслаждение от такой жизни».
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Владимир Епифанцев признался, что не общается со своими детьми фотографии
Владимир Епифанцев признался, что не общается со своими детьми фотографии
Владимир Епифанцев признался, что не общается со своими детьми фотографии
Владимир Епифанцев признался, что не общается со своими детьми фотографии
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