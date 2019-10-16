Владимир Епифанцев признался, что не общается со своими детьми

Бывшая жена Владимира Епифанцева Анастасия Веденская
дала интервью журналу «Атмосфера», в котором рассказала, что не разрешает их общим сыновьям Гордею и Орфею видется с отцом из-за его «распущенного» образа жизни. Епифанцев, в свою очередь, рассказал «Экспресс-газете», что в силу возраста дети пока не могут адекватно оценить его поведение и поэтому не приезжают к нему в гости.
«У моих детей сложный период — гормональная перестройка, понимание своего «я»
, - объяснил Владимир. - Сейчас, в их возрасте, свою сущность легко потерять, если пойти на поводу у капризов и глупостей. Тут надо быть очень аккуратным. Я никогда не отказывался с ними общаться. Но у них превратные представления о моих друзьях и моей любимой женщине, которую, к сожалению, они воспринимают однозначно. Очень им сочувствую. Пока не знаю, как им помочь. Только личным примером. Но не только дети и близкие видят во мне лишь разврат. Люди видят только то, на что заточен их паззл восприятия. Но я на них не обижаюсь и не злюсь. Всем им хочу помочь
».
Епифанцев признался и в том, что у него не всегда есть деньги на уплату алиментов. Из-за просрочки платежей по ипотеке его дети и бывшая жена лишились квартиры, и им пришлось начинать всё сначала. Актёр оправдал это недостатком ролей в кино.
«У меня в работе была пауза небольшая, вот сейчас начинаются съёмки беспрерывные: боевики, комедии, драмы
, - поделился Владимир. - Расписано всё на полгода вперед. У актёров бывает туго с работой, и Настя это хорошо знает. Обо мне ходят всякие слухи, которые заставляют людей беспокоиться и нервничать. Некоторые боятся давать мне работу. Но я на самом деле человек открытый. Послать могу только за хамство и грубость
».
В интервью Веденская также заявила, что причиной развода с Епифанцевым послужил его роман с Анной Цукановой-Котт
. Епифанцев это отрицать не стал, отметив, что считает Анну ангелом во плоти, рядом с которым он почувствовал радость, спокойствие и свободу.
«Мое общение с Аней — один из самых тёплых и переломных моментов в жизни
, - заявил актёр. - Переломных в смысле понимания женского начала. Я до сих пор с ней дружу и очень её люблю. Для Насти общение с Аней тоже было важно. За короткий период их дружбы моя жена получила такой заряд бодрости и позитива, что её просто было не узнать. Настя невероятной силы и ума человек. Уверен, она придет к осознанию простых и фундаментальных вещей о женском начале — что женщина даёт мужчине вспомнить, что он Бог, и тогда он возвращается в свой подлинный облик. Не задерганного и истеричного примата, а спокойного и радостного человека
».
Сейчас Владимир живёт со своей молодой поклонницей Юлией, выкладывает странные ролики в соцсети и не обращает внимания на критику и осуждение со стороны общественности.
«Мы вместе изучаем этот мир, пытаемся познать тайны взаимодействия, как работает женский и мужской аппарат
, - рассказал актёр о своей возлюбленной. - Испытываю невероятное наслаждение от такой жизни
».