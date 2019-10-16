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Иван и Оксана Охлобыстины рассказали о том, что поддерживает их брак

16 октября
2019 год

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16 октября 2019
В конце октября на телеканале ТВ-3 стартует реалити-шоу «Охлобыстины», которое расскажет о жизни Ивана и Оксаны Охлобыстиных и их шестерых детей. В преддверии премьеры чета дала интервью изданию «Телепрограмма», в котором раскрыла некоторые семейные тайны.

Иван и Оксана Охлобыстины рассказали о том, что поддерживает их брак

Иван и Оксана женаты уже 24 года. Супруги поделились, как им удалось сохранить брак, несмотря на то, что оба они - актёры.

«У нас есть закон — мы всегда вместе, - рассказала Оксана. - Это залог семейного счастья и долголетия. Нельзя уезжать мужу от семьи, потому что все события и эмоции муж с женой должны переживать вместе. Чтобы, возвращаясь домой, муж не начинал скучать по тем местам, где он был без жены. Единственное место, куда муж смог пойти без меня — это Афон, туда женщин не пускают. Он там праздновал свой день рождения, да ещё выложил потом в Instagram, что это самый лучший его день рождения. И ещё один раз в Чечне ему удалось от меня скрыться, а мы с детьми в это время были в Иерусалиме».

Иван, в свою очередь, подчеркнул, что всё дело в страсти, которая не утихла даже после почти четверти века совместной жизни.

«Моя жена излучает невероятную сексуальность, от которой невозможно отказаться! - признался актёр. - Она мне столько детей родила, а я ей всё равно не верю и ревную. Всё время боюсь, что приду домой, а там тренер по фитнесу… Поэтому всегда беру жену с собой во все поездки — хоть на съёмки, хоть куда».

Иван и Оксана Охлобыстины рассказали о том, что поддерживает их брак

У Охлобыстиных четыре дочери и два сына, и некоторые из них уже достаточно взрослые, чтобы начать самостоятельную жизнь. По признанию Оксаны, ей очень тяжело отпускать детей во взрослый мир.

«Две выпорхнули, одна вернулась, вторая пока живёт самостоятельно, - объяснила Охлобыстина. - Ещё одна дочка — не буду говорить кто, так как не уверена, что она захочет, чтобы я называла имя — буквально вчера сообщила мне, что хочет пожить в общежитии при институте. Я восприняла это в штыки, но пойду ещё говорить с батюшкой. Очень тяжело отпускаю детей из дома, я вообще сумасшедшая мама. Но у меня есть прекрасный якорь в лице мужа, которому удается меня удерживать. Когда он говорит: «Я тебя спасу», я ему верю».

Иван также рассказал, что очень рад тому, что в его семье преобладает прекрасный пол, поскольку он любит проводить большую часть времени именно с дочками.

«Женщин я всегда прекрасно понимал и чувствовал, - поделился Охлобыстин. - Слава богу, они мне всегда больше мужиков нравились, поэтому и детей у меня много. Но правду говорят, что «папины дочки, мамины сыночки», девочки мне ближе. Их можно тискать, баловать без угрызений совести, потому что девочка и должна быть с розовым бантом на заднице, с куклой и чупа-чупсом размером с арбуз. А мальчики — это тот же ты, особо не потискаешь…»
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Иван и Оксана Охлобыстины рассказали о том, что поддерживает их брак фотографии
Иван и Оксана Охлобыстины рассказали о том, что поддерживает их брак фотографии
Иван и Оксана Охлобыстины рассказали о том, что поддерживает их брак фотографии
Иван и Оксана Охлобыстины рассказали о том, что поддерживает их брак фотографии
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