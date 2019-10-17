Лиам Хемсворт встречается с девушкой, которая давно о нём мечтала

Публичные выходы разводящихся Майли Сайрус и Лиама Хемсворта наводят на мысли о том, что никаких сожалений и разбитых сердец их распавшийся брак за собой не повлёк.
фото: Майли и Кейтлин Картер
Объявив о разводе в начале августа, Майли моментально занялась исследованием собственной сексуальности на яхте в обществе модели Кейтлин Картер. Но эта связь оказалась мимолётной, и они с Кейтлин «расстались». Судя по тому, какие короткие передышки Майли делает между партнёрами, можно заподозрить, что она боится оставаться дома одна. Не прошло и двух недель после разрыва с Кейтлин, как Майли заметили на свидании с её давним приятелем, 22-летним австралийским (да, Майли любит загорелых жителей этого континента) певцом Коди Симпсоном.
фото: Майли и Коди
Спустя неделю Майли загремела в больничную палату с острым тонзиллитом, откуда посредством Инстаграма вела трансляцию уюта и любви. Вот Коди с розами и с гитарой пришёл навестить болезную, а вот Коди, пристроившись на краешке больничной койки, поёт приятную песню. Всем подписчикам Майли сразу стало понятно, что всё у неё хорошо, и главное - она любит и любима.
фото: Майли и Коди
Тем временем Лиам, которому досталась вся бумажная работа (в конце августа он подал документы на развод) тоже не вешает нос. Хотя между бывшей женой и новой девушкой он всё же сделал двухмесячную паузу. Что примечательно, новой зазнобе Лиама тоже 22 года, зовут её Мэддисон Браун, она - начинающая актриса, и давно мечтала о братьях Хемсворт. О чём свидетельствует выпуск шоу The Zach Sang Show, гостьей которого она стала в июне этого года. Ведущий шоу в рамках старинной игры «Переспать, убить, жениться» предложил Мэддисон выбрать одну из этих участей для Хью Джекмана, Марго Робби и Криса и Лиама Хемсвортов. У 51-летнего Хью, конечно, не было никакого шанса, Марго сгодилась в качестве жены, а что касается Лиама и Криса, то Мэддисон, не жалея эмоций, поделилась своими фантазиями о том, что бы она сделала с братьями, появись у неё такая возможность.
фото: Мэддисон Браун
«Я бы убила Хью Джекмана, взяла в жёны Марго Робби и переспала бы с братьями Хемсворт - сразу с двумя одновременно. Выйти замуж за них я бы не смогла - я слишком неуверенный в себе человек, и скорее всего сказала бы им: «Вы слишком привлекательны…вам навсегда запрещено выходить из дома». На тот момент, очевидно, Мэддисон еще не была знакома с Крисом и Лиамом, поэтому могла себе позволить такие вольности. Но мечты сбываются - и вот уже Мэддисон на снимках папарацци пожирает Лиама глазами.