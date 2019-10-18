Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

46-летняя актриса Юлия Высоцкая
стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где поделилась секретом идеальной фигуры.
Жена режиссера Андрея Кончаловского
отказалась от новомодных диет и перешла к жесткой практике — голоданию. Юлия призналась, что ничего не ест уже седьмые сутки. Ивана Урганта
удивила такая выдержка. Телеведущий даже отказался пробовать в присутствии Высоцкой огромный шоколадный торт, который она принесла в качестве презента.
Юлия рассказала и о своей новой работе — картине Валерии Гай Германики «Мысленный волк»
, в которой Высоцкая исполнила одну из главных ролей. Она также приняла поздравления с присвоением звания заслуженной артистки России.
Кстати, еще одна актриса попробовала диету «голодовка» - не так давно Ирина Гринёва вела в своём Инстаграме жизнерадостный репортаж о том, как она стоически преодолевает желание поесть
.