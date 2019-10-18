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Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

18 октября
2019 год

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18 октября 2019
46-летняя актриса Юлия Высоцкая стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где поделилась секретом идеальной фигуры.

Жена режиссера Андрея Кончаловского отказалась от новомодных диет и перешла к жесткой практике — голоданию. Юлия призналась, что ничего не ест уже седьмые сутки. Ивана Урганта удивила такая выдержка. Телеведущий даже отказался пробовать в присутствии Высоцкой огромный шоколадный торт, который она принесла в качестве презента.

Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

Юлия рассказала и о своей новой работе — картине Валерии Гай Германики «Мысленный волк», в которой Высоцкая исполнила одну из главных ролей. Она также приняла поздравления с присвоением звания заслуженной артистки России.

Кстати, еще одна актриса попробовала диету «голодовка» - не так давно Ирина Гринёва вела в своём Инстаграме жизнерадостный репортаж о том, как она стоически преодолевает желание поесть.
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Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку фотографии
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку фотографии
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку фотографии
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку фотографии
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