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«Я начала строить планы на случай смерти»: Сельма Блэр рассказала о лечении

18 октября
2019 год

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18 октября 2019
Больше года назад у актрисы Сельмы Блэр был диагностирован рассеянный склероз. 47-летняя звезда активно с ним борется и открыто рассказывает об этом поклонникам. Она выступила на форуме TIME 100 Health Summit в Нью-Йорке, где рассказала об «агрессивном» лечении, которое она прошла.

«Способы лечения моей болезни не работали, и мое состояние ухудшалось гораздо быстрее, чем было допустимо».

В поисках вариантов лечения ей предлагали попробовать пересадку стволовых клеток и «агрессивный» курс химиотерапии, чтобы перезапустить ее иммунную систему. Актриса призналась, что в такой экстренной ситуации у нее не было выбора.

«У меня не было намерения делать это. Я думала, что не хочу разрушать свое тело, то, что от него осталось. Зачем мне нужно было вводить этот ужасный препарат, проходить химиотерапию? У меня же нет рака! Но у меня не было выбора».

«Я начала строить планы на случай смерти»: Сельма Блэр рассказала о лечении

Сельма вспоминает, что после того как получила небольшую дозу химиотерапии перед трансплантацией стволовых клеток, ее состояние заметно улучшилось.  И тогда актриса решилась на полный курс.

«Так что я сделала это. И меня предупреждали о возможных последствиях...Ты вроде как начинаешь строить планы на случай смерти. Я рассказалавсё своему сыну, и он ответил, что хотел бы, чтобы меня кремировали. Но пока что я все еще здесь, и нам не нужно беспокоиться на этот счёт».
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«Я начала строить планы на случай смерти»: Сельма Блэр рассказала о лечении фотографии
«Я начала строить планы на случай смерти»: Сельма Блэр рассказала о лечении фотографии
«Я начала строить планы на случай смерти»: Сельма Блэр рассказала о лечении фотографии
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