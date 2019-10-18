«Я начала строить планы на случай смерти»: Сельма Блэр рассказала о лечении

Больше года назад у актрисы Сельмы Блэр был диагностирован рассеянный склероз.
47-летняя звезда активно с ним борется и открыто рассказывает об этом поклонникам. Она выступила на форуме TIME 100 Health Summit в Нью-Йорке, где рассказала об «агрессивном» лечении, которое она прошла.
«Способы лечения моей болезни не работали, и мое состояние ухудшалось гораздо быстрее, чем было допустимо».
В поисках вариантов лечения ей предлагали попробовать пересадку стволовых клеток и «агрессивный» курс химиотерапии, чтобы перезапустить ее иммунную систему. Актриса призналась, что в такой экстренной ситуации у нее не было выбора.
«У меня не было намерения делать это. Я думала, что не хочу разрушать свое тело, то, что от него осталось. Зачем мне нужно было вводить этот ужасный препарат, проходить химиотерапию? У меня же нет рака! Но у меня не было выбора».
Сельма вспоминает, что после того как получила небольшую дозу химиотерапии перед трансплантацией стволовых клеток, ее состояние заметно улучшилось.
И тогда актриса решилась на полный курс.
«Так что я сделала это. И меня предупреждали о возможных последствиях...Ты вроде как начинаешь строить планы на случай смерти. Я рассказалавсё своему сыну, и он ответил, что хотел бы, чтобы меня кремировали. Но пока что я все еще здесь, и нам не нужно беспокоиться на этот счёт».