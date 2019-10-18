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Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграют свадьбу на выходных

18 октября
2019 год

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18 октября 2019
Недавно 29-летняя Дженнифер Лоуренс и ее 34-летний возлюбленный Кук Марони тайно узаконили свои отношения на бумаге в здании суда Нью-Йорка. На этих же выходных звездная пара устроит пышное торжество по этому случаю.

Свадебная церемония состоится в Род-Айленде уже в эту субботу, а организатором торжества выступит известный звездный event-менеджер Марк Сид.  Дженнифер Лоуренс и Кук Марони будут угощать всех гостей торжества гастрономическими изысками и фирменными алкогольными коктейлями на основе джина и бурбона. В качестве аперитива всем собравшимся будут представлены оригинальные закуски: лепешки из сладкого картофеля, брюссельская капуста с вялеными яичными желтками, копченая свинина с соусом из маринованных яблок и соленая треска.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграют свадьбу на выходных

В меню основных блюд — приготовленная на углях рыба и вяленая говядина с любыми гарнирами на выбор. На торжестве также будут необычные десерты: приготовленный на огне хлебный пудинг с шоколадом, соленой карамелью и свежими яблоками, а также оладьи с ликером, сахаром и корицей.

Лоуренс подготовила скромный список подарков, которые бы хотела получить от гостей в честь свадьбы. В нем значатся набор для приготовления фондю на 11 персон, робот-пылесос, косметичка, универсальный адаптер-переходник, большой автомобильный холодильник, камера GoPro и беспроводная колонка Marshall.
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Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграют свадьбу на выходных фотографии
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграют свадьбу на выходных фотографии
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграют свадьбу на выходных фотографии
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграют свадьбу на выходных фотографии
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