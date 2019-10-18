Дженнифер Лоуренс и Кук Марони сыграют свадьбу на выходных

Недавно 29-летняя Дженнифер Лоуренс
и ее 34-летний возлюбленный Кук Марони тайно узаконили свои отношения на бумаге
в здании суда Нью-Йорка. На этих же выходных звездная пара устроит пышное торжество по этому случаю.
Свадебная церемония состоится в Род-Айленде уже в эту субботу, а организатором торжества выступит известный звездный event-менеджер Марк Сид.
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони будут угощать всех гостей торжества гастрономическими изысками и фирменными алкогольными коктейлями на основе джина и бурбона. В качестве аперитива всем собравшимся будут представлены оригинальные закуски: лепешки из сладкого картофеля, брюссельская капуста с вялеными яичными желтками, копченая свинина с соусом из маринованных яблок и соленая треска.
В меню основных блюд — приготовленная на углях рыба и вяленая говядина с любыми гарнирами на выбор. На торжестве также будут необычные десерты: приготовленный на огне хлебный пудинг с шоколадом, соленой карамелью и свежими яблоками, а также оладьи с ликером, сахаром и корицей.
Лоуренс подготовила скромный список подарков, которые бы хотела получить от гостей в честь свадьбы. В нем значатся набор для приготовления фондю на 11 персон, робот-пылесос, косметичка, универсальный адаптер-переходник, большой автомобильный холодильник, камера GoPro и беспроводная колонка Marshall.