Джим Керри расстался с возлюбленной

На днях стало известно, что 57-летний Джим Керри
и 35-летняя Джинджер Гонзага
больше не пара. Они решили разорвать отношения после 10 месяцев отношений.
Впервые об их отношениях все узнали после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Тогда Джим и Джинджер появились вместе на красной дорожке
.
Гонзага была коллегой Керри по сериалу «Шучу»
. Там они сыграли влюбленную пару. Предположительно, именно в этот момент и начался их роман.
Напомним, это первые отношения, о которых Керри решил заявить публично. Актер долго не мог оправиться от трагедии, которая произошла три года назад. Тогда экс-возлюбленная Джима Керри – визажист Катриона Уайт
– совершила самоубийство через неделю после расставания с актером.