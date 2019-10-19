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Джим Керри расстался с возлюбленной

19 октября
2019 год

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19 октября 2019
На днях стало известно, что 57-летний Джим Керри и 35-летняя Джинджер Гонзага больше не пара. Они решили разорвать отношения после 10 месяцев отношений.

Джим Керри расстался с возлюбленной

Впервые об их отношениях все узнали после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Тогда Джим и Джинджер появились вместе на красной дорожке.

Джим Керри расстался с возлюбленной

Гонзага была коллегой Керри по сериалу «Шучу». Там они сыграли влюбленную пару. Предположительно, именно в этот момент и начался их роман.

Напомним, это первые отношения, о которых Керри решил заявить публично. Актер долго не мог оправиться от трагедии, которая произошла три года назад. Тогда экс-возлюбленная Джима Керри – визажист Катриона Уайт – совершила самоубийство через неделю после расставания с актером.
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Джим Керри расстался с возлюбленной фотографии
Джим Керри расстался с возлюбленной фотографии
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