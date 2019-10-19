СМИ: Наталия Белохвостикова перенесла операцию на сердце

По данным СМИ, несколько дней назад 68-летняя актриса Наталия Белохвостикова
попала в больницу с нарушениями сердечного ритма. Медики экстренно провели ей операцию на сердце.
После хирургического вмешательства Наталия в тяжелом состоянии находилась в реанимации. Журналисты пытались пообщаться с супругом артистки, режиссером Владимиром Наумовым
, но он комментировать ситуацию отказался.
«Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи распускаете!»
, - сказал Наумов.
А сегодня стало известно, что актрису перевели в отделение. По словам врачей, ее состояние нормализовалось.