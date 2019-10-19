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СМИ: Наталия Белохвостикова перенесла операцию на сердце

19 октября
2019 год

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19 октября 2019
По данным СМИ, несколько дней назад 68-летняя актриса Наталия Белохвостикова попала в больницу с нарушениями сердечного ритма. Медики экстренно провели ей операцию на сердце.

СМИ: Наталия Белохвостикова перенесла операцию на сердце

После хирургического вмешательства Наталия в тяжелом состоянии находилась в реанимации. Журналисты пытались пообщаться с супругом артистки, режиссером Владимиром Наумовым, но он комментировать ситуацию отказался.

СМИ: Наталия Белохвостикова перенесла операцию на сердце

«Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи распускаете!», - сказал Наумов.

А сегодня стало известно, что актрису перевели в отделение. По словам врачей, ее состояние нормализовалось.
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СМИ: Наталия Белохвостикова перенесла операцию на сердце фотографии
СМИ: Наталия Белохвостикова перенесла операцию на сердце фотографии
СМИ: Наталия Белохвостикова перенесла операцию на сердце фотографии
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