Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я изображала младенца, появляющегося на свет»: как Эль Фаннинг готовилась к актёрской карьере

2 октября
2019 год

Лайфстайл >>
2 октября 2019
17 октября на российские экраны выйдет сказка «Малефисента: Владычица тьмы», в которой роль принцессы Авроры сыграла 21-летняя актриса Эль Фаннинг. В преддверии премьеры Фаннинг дала интервью изданию «7дней», в котором рассказала, что актёрскую профессию выбрала из-за своей сестры: Дакота получила первую роль в 5 лет, и родители девочек решили поводить по кастингам и младшую дочь Эль.

«Я изображала младенца, появляющегося на свет»: как Эль Фаннинг готовилась к актёрской карьере

«Мы с сестрой вечно разыгрывали дома какие-то затейливые сцены, - вспоминает Фаннинг. - Придумывали сами сценарий и тщательным образом отрабатывали. Прямо до мельчайших деталей. Например, сцены с родами... Я изображала младенца, появляющегося на свет... В общем, безумие. Но делали это все для себя. Никогда не было так: «Мама, папа, сядьте и посмотрите наше представление!» Вот только пела и танцевала я одна. Дакота в этом не участвовала. Напротив, страшно злилась и пыталась меня заткнуть, когда я ее доставала своими песенками — я слишком громко, по ее мнению, орала. Знаете, я всегда была гиперактивная и бойкая особа. И сейчас, собственно говоря, осталась такой».

В этом году Эль была членом жюри Каннского кинофестиваля - впервые такая честь была оказала столь молодой артистке. По её словам, приглашение судить конкурсантов престижного смотра она получила не столько из-за юного возраста и более свежего взгляда на кинематограф, сколько из-за наличия у неё довольно внушительной фильмографии.

«Хоть я и совсем молодая, но опыта уже много в кино, - объясняет актриса. - На стольких площадках с такими актерами и режиссерами побывала, кое-чему научилась. Но, конечно, конкурсные фильмы я старалась смотреть глазами зрителя моего возраста. Я никогда не пыталась дистанцироваться от своего поколения, сделать вид, будто не принадлежу к тем, кто увлекается сериалами и смотрит кино на компьютерах. Дело в том, что мои друзья в основном из школы и не имеют отношения к киноиндустрии. Поэтому я отлично знаю, что им интересно. Главное — оставаться собой и искренне реагировать на то, что видишь».

«Я изображала младенца, появляющегося на свет»: как Эль Фаннинг готовилась к актёрской карьере

На площадке «Малефисенты» и её сиквела Фаннинг удалось поработать с Анджелиной Джоли, которая недавно призналась, что хочет ещё одного ребёнка. От сотрудничества со звездой у Эль остались самые тёплые впечатления.

«От Энджи исходят такие мощные заряды энергии, силы и власти — неудивительно, что она главный центр влияния на площадке, - говорит Фаннинг. - Авторитет ее невероятен. И уважают Энджи, конечно, все. Забавно, меня многие спрашивают: «Она тебе, наверное, столько советов давала...» Но это не совсем так. Просто за ней наблюдать — какая она потрясающая мать и работает при этом так много — вполне достаточно. Для меня, например, это отличный пример для подражания. Помню, как на съемках первой части она выходила от гримера в полном облачении Малефисенты, а дети держали ее за руки с двух сторон. И в общении она как будто и не звезда, можно с ней поговорить о самых обычных вещах. О школе, учебе, работе — да о чем угодно».

«Я изображала младенца, появляющегося на свет»: как Эль Фаннинг готовилась к актёрской карьере

Актриса старается не афишировать свою личную жизнь, но в последнее время в прессе всё чаще появляются слухи о её романе с Максом Мингеллой, у которого она снималась в ленте «За мечтой». Тем не менее Фаннинг утверждает, что пока ещё слишком молода для серьёзных отношений.

«Мне нравится быть занятой и работать с утра до ночи, - признаётся Эль. - Чувствую себя гораздо комфортнее, когда нахожусь в напряжении. Но я — суперромантик! И до поры вообще не понимала, как знакомиться с кем-то вне школы. У меня всегда были школьные кавалеры, и с ними все было понятно. В любом случае, по-моему, мне еще рано думать о семье и детях. Я этого очень хочу, но верю, что жизнь сама расставит все по местам».
версия для печати
Ссылки по теме
«Любовь - это источник нескончаемых бед»: Анджелина Джоли против брака Эль Фаннинг
«Я всегда представляла себя певицей»: Эль Фаннинг о тайных мечтах
Объявлен состав жюри Каннского кинофестиваля
Эль Фаннинг станет Екатериной Второй
Поиск по меткам
откровениесемья
персоны
Эль Фаннинг
фильмы
Малефисента: Владычица тьмы

фотографии >>
«Я изображала младенца, появляющегося на свет»: как Эль Фаннинг готовилась к актёрской карьере фотографии
«Я изображала младенца, появляющегося на свет»: как Эль Фаннинг готовилась к актёрской карьере фотографии
«Я изображала младенца, появляющегося на свет»: как Эль Фаннинг готовилась к актёрской карьере фотографии
«Я изображала младенца, появляющегося на свет»: как Эль Фаннинг готовилась к актёрской карьере фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гия Канчели
2 октября ушёл из жизни композитор Гия Канчели.
Клара Тузова
1 октября ушла из жизни актриса Клара Тузова.
Марк Захаров
28 сентября скончался режиссёр, сценарист Марк Захаров.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Антон Афанасьев
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Брайанна Браун
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Войцех Покора
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Калина красная
драма, криминальный фильм, социальная драма
СССР, 1973
Венеция зовёт
драма, комедия
Франция, 2019
Та, которой не было
драма, комедия, экранизация
Франция, 2019
Акварель
Великобритания, Германия, Дания, США, 2018
Волшебник
драма, социальная драма
Россия, 2019
Джокер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Добыча
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Люби их всех
драма, триллер
Россия, 2019
Операция «Колибри»
триллер
Бельгия, Канада, 2018
Ты умеешь хранить секреты?
комедия, мелодрама
США, 2019
Эверест
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен