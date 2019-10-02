«Я изображала младенца, появляющегося на свет»: как Эль Фаннинг готовилась к актёрской карьере

17 октября на российские экраны выйдет сказка «Малефисента: Владычица тьмы»
, в которой роль принцессы Авроры сыграла 21-летняя актриса Эль Фаннинг
. В преддверии премьеры Фаннинг дала интервью изданию «7дней», в котором рассказала, что актёрскую профессию выбрала из-за своей сестры: Дакота
получила первую роль в 5 лет, и родители девочек решили поводить по кастингам и младшую дочь Эль.
«Мы с сестрой вечно разыгрывали дома какие-то затейливые сцены
, - вспоминает Фаннинг. - Придумывали сами сценарий и тщательным образом отрабатывали. Прямо до мельчайших деталей. Например, сцены с родами... Я изображала младенца, появляющегося на свет... В общем, безумие. Но делали это все для себя. Никогда не было так: «Мама, папа, сядьте и посмотрите наше представление!» Вот только пела и танцевала я одна. Дакота в этом не участвовала. Напротив, страшно злилась и пыталась меня заткнуть, когда я ее доставала своими песенками — я слишком громко, по ее мнению, орала. Знаете, я всегда была гиперактивная и бойкая особа. И сейчас, собственно говоря, осталась такой
».
В этом году Эль была членом жюри Каннского кинофестиваля
- впервые такая честь была оказала столь молодой артистке. По её словам, приглашение судить конкурсантов престижного смотра она получила не столько из-за юного возраста и более свежего взгляда на кинематограф, сколько из-за наличия у неё довольно внушительной фильмографии.
«Хоть я и совсем молодая, но опыта уже много в кино
, - объясняет актриса. - На стольких площадках с такими актерами и режиссерами побывала, кое-чему научилась. Но, конечно, конкурсные фильмы я старалась смотреть глазами зрителя моего возраста. Я никогда не пыталась дистанцироваться от своего поколения, сделать вид, будто не принадлежу к тем, кто увлекается сериалами и смотрит кино на компьютерах. Дело в том, что мои друзья в основном из школы и не имеют отношения к киноиндустрии. Поэтому я отлично знаю, что им интересно. Главное — оставаться собой и искренне реагировать на то, что видишь
».
На площадке «Малефисенты»
и её сиквела Фаннинг удалось поработать с Анджелиной Джоли
, которая недавно призналась, что хочет ещё одного ребёнка
. От сотрудничества со звездой у Эль остались самые тёплые впечатления.
«От Энджи исходят такие мощные заряды энергии, силы и власти — неудивительно, что она главный центр влияния на площадке
, - говорит Фаннинг. - Авторитет ее невероятен. И уважают Энджи, конечно, все. Забавно, меня многие спрашивают: «Она тебе, наверное, столько советов давала...» Но это не совсем так. Просто за ней наблюдать — какая она потрясающая мать и работает при этом так много — вполне достаточно. Для меня, например, это отличный пример для подражания. Помню, как на съемках первой части она выходила от гримера в полном облачении Малефисенты, а дети держали ее за руки с двух сторон. И в общении она как будто и не звезда, можно с ней поговорить о самых обычных вещах. О школе, учебе, работе — да о чем угодно
».
Актриса старается не афишировать свою личную жизнь, но в последнее время в прессе всё чаще появляются слухи о её романе с Максом Мингеллой
, у которого она снималась в ленте «За мечтой»
. Тем не менее Фаннинг утверждает, что пока ещё слишком молода для серьёзных отношений.
«Мне нравится быть занятой и работать с утра до ночи
, - признаётся Эль. - Чувствую себя гораздо комфортнее, когда нахожусь в напряжении. Но я — суперромантик! И до поры вообще не понимала, как знакомиться с кем-то вне школы. У меня всегда были школьные кавалеры, и с ними все было понятно. В любом случае, по-моему, мне еще рано думать о семье и детях. Я этого очень хочу, но верю, что жизнь сама расставит все по местам
».