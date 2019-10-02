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Владимир Гостюхин рассказал о первой любви

2 октября
2019 год

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2 октября 2019
Заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин стал народным любимцем после главной роли в сериале «Дальнобойщики», породившем бесчисленное количество мемов. В студии программы «Судьба человека» актёр, женившийся четыре раза, рассказал о своей первой любви, которую он вспоминает до сих пор.

Владимир Гостюхин рассказал о первой любви

Будучи студентом Владимир Васильевич влюбился в девушку по имени Наталья и сразу же захотел на ней жениться.

«Это были очень чистые отношения, - вспоминает актёр. - Мы исключительно целовались, ничего другого не было. Я думал, что секс будет только после свадьбы, я ведь правда собирался жениться, мы хотели заявление подавать».

Однако планам Гостюхина не суждено было осуществиться: бывший возлюбленный Натальи обманом заставил её вступить с ним в интимную связь, после чего девушка забеременела.

«Он ее напоил, практически изнасиловал, - говорит Владимир Васильевич. - Когда Наташа узнала о беременности, он предложил ей пожениться. Ради ребенка она пошла на этот шаг, хотя говорила, что любит меня».

Владимир Гостюхин рассказал о первой любви
фото: Владимир Гостюхин и Алла Пролич

После случившегося у актёра началась депрессия, с которой он безуспешно пытался бороться с помощью алкоголя и в какой-то момент даже хотел свести счёты с жизнью.

«Да, возникали мысли покончить с собой, - признаётся Гостюхин. - Один раз я даже едва не осуществил задуманное. Очень тяжело было, но моим спасением всегда оставалась работа. Творчество лечило любые душевные раны».

Будучи уже успешным актёром, однажды Владимир Васильевич снова встретил свою первую любовь. Тогда он состоял в отношениях со своей будущей второй женой Зинаидой, однако не сдержался и пригласил Наталью к себе домой после свидания в кафе.

«У Наташи был муж, двое детей. Мы наслаждались общением друг с другом, нахлынули воспоминания, но она не смогла. Сказала, что ей нужно домой. Тогда я видел ее в последний раз», - поделился Гостюхин.

В настоящий момент актёр уже 19 лет женат на актрисе Алле Пролич. У актёра три дочери от разных женщин и одна внучка.
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