«Из-за гладиаторских замашек часто упускаю маленькие радости»: Александр Кузнецов о кино и жизни

27-летний Александр Кузнецов
- один из самых востребованных российских актёров. Уже завтра в широкий прокат выходит драма «Люби их всех»
, где он сыграл одну из главных ролей. Накануне премьеры журнал Hello! взял у артиста большое интервью.
О неудавшихся проектах
«Я не обманываю себя и понимаю, что моя фильмография не состоит только из однозначно хороших проектов, но при этом откровенно глупых фильмов там нет. Тем не менее сейчас я стал внимательнее относиться к выбору. Время, когда любые ошибки можно было списать на неопытность, прошло. Сейчас придется отвечать за каждый свой шаг. Так что пытаюсь выстроить правила игры так, чтобы ко мне просто не обращались с максимально не моими историями: не предлагали сниматься в откровенной пропаганде, например
».
О роли мечты
«Какую-то часть своей жизни я мечтал играть революционеров, анархистов. Сейчас настроение противоположное - мне интересно сыграть врача-пацифиста: интеллигента и филантропа, слабого физически, но стойкого в неприятии насилия. Нет постоянного критерия, но бывают всплески интереса. К выбору ролей я во многом отношусь абсолютно по-детски: ставлю себя на место героя и пытаюсь представить, было бы мне интересно так жить или нет. Конечно, есть высокие цели, нужно менять мир… Но это общие слова. Главное - то, как я проживаю свою жизнь здесь и сейчас. А поскольку работаю я актером и проходит она на съемочной площадке, не хочу проводить это время скучно. Поэтому роли я выбираю, как будто мне 10 лет и меня спросили: «Ты рыцарь, волшебник или пират?» И меня не интересует, правильный это подход или нет
».
О героях детства
«Я вырос на культовых фильмах: «Гладиатор», «Бойцовский клуб», «Бегущий по лезвию». В моем реальном окружении не было людей, на которых я хотел быть похожим. Ни одного. Мне кажется, это проблема любого провинциального города в конце 90-х: ты либо идешь взрывать пакеты и играть в футбол на раздолбанном поле, предварительно согнав оттуда бомжей, либо (а компьютеров еще ни у кого дома не было) смотришь кино по телевизору. Так и получилось, что основные мои ориентиры были в другом измерении, на экране: Джек Николсон, Аль Пачино… У этих ребят практически не было проходных ролей, как их нет у Хоакина Феникса, Брэда Питта, Киану Ривза. Понятно, что мы с вами находимся в стране, где очень тяжело не попасть в плохой проект. Но, к сожалению, мир не волнует, как тебе было тяжело. Имеет значение только то, доплыл ты до берега или нет
».
О единомышленниках
«Сразу скажу, что я человек все же сомневающийся. [...] На самом деле всю свою жизнь я уверен то в одном, то в другом. Пытаюсь разобраться во всем на свете каждый день. И позиция у меня только одна - продолжать разбираться. Все это очень романтично звучит со стороны, и окружающие моим якобы упорством восхищаются. Но когда сталкиваются с этим вблизи, все меняется. Я осознаю, что я крайне сложный пассажир, и как бы этого ни хотел, но дать близким ощущение легкости иногда просто нет времени. Хочется радоваться мелочам, быть счастливым здесь и сейчас, но я сам в такие моменты себя часто одергиваю: «Вот сейчас ты рад, а завтра поймешь, что из-за этих мелочей потерял время». Из-за таких гладиаторских замашек часто упускаю маленькие радости, из которых жизнь состоит. И людей тоже. А про единомышленников - мне кажется, нас всех в какие-то отрезки жизни объединяют с разными людьми общие идеи. Но мир так устроен, что ни с кем и никогда даже на 95 процентов ты не сойдешься. И в этом весь кайф: ты переходишь с одного корабля на другой, продолжая движение, потому что, например, твой предыдущий корабль не может или не хочет плыть в том же направлении. Так же кто-то уходит и с твоего корабля. Мы сближаемся, делаем что-то крутое, жмем друг другу руки, расходимся и идем дальше. Есть, конечно, и какие-то константы на этом пути - семья и самые близкие, которые всегда рядом. Но у меня, как и у всех, наверное, таких людей мало.
».
О любви и отношениях
«Я не горю желанием быть семьянином с десятком детей, но и оставаться одиночкой, только в конце жизни нашедшим счастье, тоже не вариант. Так что будем совмещать: делать по-настоящему великие вещи, но при этом иметь семью, детей, возить их в Диснейленд и радоваться жизни. Держать такой баланс очень важно и очень сложно. Скорее всего, невозможно. Я вообще полжизни был влюблен в Эмму Уотсон, серьезно, лет с 11. Потом - в Натали Портман, Алисию Викандер, Кару Делевинь. Шутки шутками, но меня очень вдохновляет само существование этих женщин. Подсознательно я все равно не теряю какого-то азарта, что ли. Я не оставляю желания бороться за женскую красоту, великую красоту - хотя бы в философском смысле этого слова. И пусть я необразованный гопник со сломанным носом, но - посмотрим
».