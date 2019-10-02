Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Из-за гладиаторских замашек часто упускаю маленькие радости»: Александр Кузнецов о кино и жизни

2 октября
2019 год

Лайфстайл >>
2 октября 2019
27-летний Александр Кузнецов - один из самых востребованных российских актёров. Уже завтра в широкий прокат выходит драма «Люби их всех», где он сыграл одну из главных ролей. Накануне премьеры журнал Hello! взял у артиста большое интервью.

О неудавшихся проектах
«Я не обманываю себя и понимаю, что моя фильмография не состоит только из однозначно хороших проектов, но при этом откровенно глупых фильмов там нет. Тем не менее сейчас я стал внимательнее относиться к выбору. Время, когда любые ошибки можно было списать на неопытность, прошло. Сейчас придется отвечать за каждый свой шаг. Так что пытаюсь выстроить правила игры так, чтобы ко мне просто не обращались с максимально не моими историями: не предлагали сниматься в откровенной пропаганде, например».

«Из-за гладиаторских замашек часто упускаю маленькие радости»: Александр Кузнецов о кино и жизни

О роли мечты
«Какую-то часть своей жизни я мечтал играть революционеров, анархистов. Сейчас настроение противоположное - мне интересно сыграть врача-пацифиста: интеллигента и филантропа, слабого физически, но стойкого в неприятии насилия. Нет постоянного критерия, но бывают всплески интереса. К выбору ролей я во многом отношусь абсолютно по-детски: ставлю себя на место героя и пытаюсь представить, было бы мне интересно так жить или нет. Конечно, есть высокие цели, нужно менять мир… Но это общие слова. Главное - то, как я проживаю свою жизнь здесь и сейчас. А поскольку работаю я актером и проходит она на съемочной площадке, не хочу проводить это время скучно. Поэтому роли я выбираю, как будто мне 10 лет и меня спросили: «Ты рыцарь, волшебник или пират?» И меня не интересует, правильный это подход или нет».

О героях детства
«Я вырос на культовых фильмах: «Гладиатор», «Бойцовский клуб», «Бегущий по лезвию». В моем ­реальном окружении не было людей, на которых я хотел быть похожим. Ни одного. Мне кажется, это проблема любого провинциального города в конце 90-х: ты либо идешь взрывать пакеты и играть в футбол на раздолбанном поле, предварительно согнав оттуда бомжей, либо (а компьютеров еще ни у кого дома не было) смотришь кино по телевизору. Так и получилось, что основные мои ­ориентиры были в другом измерении, на экране: Джек Николсон, Аль Пачино… У этих ребят практически не было проходных ролей, как их нет у Хоакина ­Феникса, Брэда Питта, Киану Ривза. Понятно, что мы с вами находимся в стране, где очень тяжело не попасть в плохой проект. Но, к сожалению, мир не волнует, как тебе было тяжело. Имеет значение только то, доплыл ты до берега или нет».

«Из-за гладиаторских замашек часто упускаю маленькие радости»: Александр Кузнецов о кино и жизни

О единомышленниках
«Сразу скажу, что я человек все же сомневающийся. [...] На самом деле всю свою жизнь я уверен то в одном, то в другом. Пытаюсь разобраться во всем на свете каждый день. И позиция у меня только одна - продолжать разбираться. Все это очень романтично звучит со стороны, и окружающие моим якобы упорством восхищаются. Но когда сталкиваются с этим вблизи, все меняется. Я осознаю, что я крайне сложный пассажир, и как бы этого ни хотел, но дать близким ощущение легкости иногда просто нет времени. Хочется радоваться мелочам, быть счастливым здесь и сейчас, но я сам в такие моменты себя часто одергиваю: «Вот сейчас ты рад, а завтра поймешь, что из-за этих мелочей потерял время». Из-за таких гладиаторских замашек часто упускаю маленькие радости, из которых жизнь состоит. И людей тоже. А про единомышленников - мне кажется, нас всех в какие-то отрезки жизни объединяют с разными людьми общие идеи. Но мир так устроен, что ни с кем и никогда даже на 95 процентов ты не сойдешься. И в этом весь кайф: ты переходишь с одного корабля на другой, продолжая движение, потому что, например, твой предыдущий корабль не может или не хочет плыть в том же направлении. Так же кто-то уходит и с твоего корабля. Мы сближаемся, делаем что-то крутое, жмем друг другу руки, расходимся и идем дальше. Есть, конечно, и какие-то константы на этом пути - семья и самые близкие, которые всегда рядом. Но у меня, как и у всех, наверное, таких людей мало.».

«Из-за гладиаторских замашек часто упускаю маленькие радости»: Александр Кузнецов о кино и жизни

О любви и отношениях
«Я не горю желанием быть семьянином с десятком детей, но и оставаться одиночкой, только в конце жизни нашедшим счастье, тоже не вариант. Так что будем совмещать: делать по-настоящему великие вещи, но при этом иметь семью, детей, возить их в Диснейленд и радоваться жизни. Держать такой баланс очень важно и очень сложно. Скорее всего, невозможно. Я вообще полжизни был влюблен в Эмму Уотсон, серьезно, лет с 11. Потом - в Натали Портман, Алисию Викандер, Кару Делевинь. Шутки шутками, но меня очень вдохновляет само существование этих женщин. Подсознательно я все равно не теряю какого-то азарта, что ли. Я не оставляю желания бороться за женскую красоту, великую красоту - хотя бы в философском смысле этого слова. И пусть я необразованный гопник со сломанным носом, но - посмотрим».
версия для печати
Ссылки по теме
Её звали Лимита: Алёна Михайлова, Александр Кузнецов и Мария Агранович
Александр Кузнецов познает «Сердце пармы»
Александр Кузнецов и Виктория Толстоганова стали лучшими актерами «Кинотавра»
Сергей Гармаш и Александр Кузнецов влюбляются в одну и ту же девушку
Поиск по меткам
красотаоткровение
персоны
Александр Кузнецов (IX)
фильмы
Люби их всех

фотографии >>
«Из-за гладиаторских замашек часто упускаю маленькие радости»: Александр Кузнецов о кино и жизни фотографии
«Из-за гладиаторских замашек часто упускаю маленькие радости»: Александр Кузнецов о кино и жизни фотографии
«Из-за гладиаторских замашек часто упускаю маленькие радости»: Александр Кузнецов о кино и жизни фотографии
«Из-за гладиаторских замашек часто упускаю маленькие радости»: Александр Кузнецов о кино и жизни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Гия Канчели
2 октября ушёл из жизни композитор Гия Канчели.
Карел Готт
1 октября ушёл из жизни певец Карел Готт.
Клара Тузова
1 октября ушла из жизни актриса Клара Тузова.
Игорь Пушкарёв
30 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Пушкарёв.
Марк Захаров
28 сентября скончался режиссёр, сценарист Марк Захаров.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Антон Афанасьев
Виктор Бунаков
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Людмила Крылова
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Брайанна Браун
Наташа Литтл
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Войцех Покора
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Калина красная
драма, криминальный фильм, социальная драма
СССР, 1973
Венеция зовёт
драма, комедия
Франция, 2019
Та, которой не было
драма, комедия, экранизация
Франция, 2019
Акварель
Великобритания, Германия, Дания, США, 2018
Волшебник
драма, социальная драма
Россия, 2019
Джокер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Добыча
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Люби их всех
драма, триллер
Россия, 2019
Операция «Колибри»
триллер
Бельгия, Канада, 2018
Ты умеешь хранить секреты?
комедия, мелодрама
США, 2019
Эверест
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен