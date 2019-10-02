«Мне приходилось доказывать, что я - прежде всего, актриса»: Сиенна Миллер об амплуа подружки знаменитости

Британо-американская актриса Сиенна Миллер
стала главной героиней октябрьского номера журнала Elle, приняла участие в фотосессии и дала изданию интервью о своей жизни.
Миллер рассказала о том, как относится к своему звёздному статусу. По её мнению, у славы есть и плохие, и хорошие стороны, но назвать её бесполезной у неё язык не повернётся.
«Это было очень весело и увлекательно
, - считает Сиенна. - Я виделась с Китом Ричардсом и Миком Джаггером! У меня был опыт, о котором я даже мечтать не могла, но всё же приходилось слишком сильно напрягаться
».
Миллер поделилась и своим видением актёрской профессии: «Я не хочу быть собой на экране. Никогда. Наша работа - это метаморфоза. Если всё делаешь правильно, ты должен раствориться. В начале карьеры меня называли чьей-то подружкой, потом - иконой стиля. Мне постоянно приходилось доказывать, что я - нечто большее, я - прежде всего, актриса.
».
В 2003 году на съёмках юная Миллер познакомилась с тогда уже именитым актёром Джудом Лоу
. Пара начала встречаться, и их отношения сразу же стали предметом сплетен и пересудов на страницах жёлтой прессы.
«Я влюбилась в очень известного человека, и это сразу же стало достоянием общественности
, - объясняет актриса. - Мы провели вместе много прекрасных дней, но я жалею, что это случилось до того, как я стала известной благодаря чему-то другому. Пришлось бороться за то, чтобы меня воспринимали как-то иначе
».
После разрыва с Лоу Сиенна состояла в отношениях с Томом Стерриджем
. В 2012 году у них родилась дочь Марлоу, и они собирались пожениться, однако уже спустя 3 года расстались. Актриса не запрещает отцу видеться с ребёнком, и он часто ночует у неё дома. Миллер подмечает, что даже после разрыва не чувствовала себя одинокой.
«Впервые в жизни я осталась совсем одна
, - вспоминает актриса. - Было круто! Мне комфортно в компании самой себя, я люблю независимость. Хотя я ходила на свидания пару раз, и это было... не очень
».
Сиенна также заметила, что в большинстве своём папарацци потеряли интерес к её жизни и почти её не преследуют. Когда это всё же случается, она старается просто их игнорировать.
«Когда я веду ребёнка в школу, и они начинают фотографировать - это приводит меня в ярость
, - признаётся Миллер. - Но они довольно... Не хочу сказать вежливые, потому что я считаю их профессию достаточно неуважительной, но они хотя бы не тычут объективами мне в лицо. Поэтому я просто не обращаю на них внимания
».
37-летняя актриса подчеркнула, что не боится старости и наслаждается своим возрастом, стараясь более серьёзно подходить к своей работе.
«Возраст приносит мне облегчение, тишину и ощущение надвигающейся мудрости
, - говорит Сиенна. - Теперь у меня завышенные требования к ролям: я хочу играть настоящих женщин с хорошей историей. Раньше я была невероятно знаменита, и меня это не устраивало. Я бы могла выбрать более масштабный и яркий путь, но сейчас мне больше не нужно чьё-то одобрение, в моей жизни куча других вещей, которые намного больше для меня значат. Я - мать, и у меня отличная карьера. Даже удивительно, как мне удалось этого добиться
».