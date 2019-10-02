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«Мне приходилось доказывать, что я - прежде всего, актриса»: Сиенна Миллер об амплуа подружки знаменитости

2 октября
2019 год

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2 октября 2019
Британо-американская актриса Сиенна Миллер стала главной героиней октябрьского номера журнала Elle, приняла участие в фотосессии и дала изданию интервью о своей жизни.

«Мне приходилось доказывать, что я - прежде всего, актриса»: Сиенна Миллер об амплуа подружки знаменитости

Миллер рассказала о том, как относится к своему звёздному статусу. По её мнению, у славы есть и плохие, и хорошие стороны, но назвать её бесполезной у неё язык не повернётся.

«Это было очень весело и увлекательно, - считает Сиенна. - Я виделась с Китом Ричардсом и Миком Джаггером! У меня был опыт, о котором я даже мечтать не могла, но всё же приходилось слишком сильно напрягаться».

Миллер поделилась и своим видением актёрской профессии: «Я не хочу быть собой на экране. Никогда. Наша работа - это метаморфоза. Если всё делаешь правильно, ты должен раствориться. В начале карьеры меня называли чьей-то подружкой, потом - иконой стиля. Мне постоянно приходилось доказывать, что я - нечто большее, я - прежде всего, актриса.».

В 2003 году на съёмках юная Миллер познакомилась с тогда уже именитым актёром Джудом Лоу. Пара начала встречаться, и их отношения сразу же стали предметом сплетен и пересудов на страницах жёлтой прессы.

«Я влюбилась в очень известного человека, и это сразу же стало достоянием общественности, - объясняет актриса. - Мы провели вместе много прекрасных дней, но я жалею, что это случилось до того, как я стала известной благодаря чему-то другому. Пришлось бороться за то, чтобы меня воспринимали как-то иначе».

«Мне приходилось доказывать, что я - прежде всего, актриса»: Сиенна Миллер об амплуа подружки знаменитости

После разрыва с Лоу Сиенна состояла в отношениях с Томом Стерриджем. В 2012 году у них родилась дочь Марлоу, и они собирались пожениться, однако уже спустя 3 года расстались. Актриса не запрещает отцу видеться с ребёнком, и он часто ночует у неё дома. Миллер подмечает, что даже после разрыва не чувствовала себя одинокой.

«Впервые в жизни я осталась совсем одна, - вспоминает актриса. - Было круто! Мне комфортно в компании самой себя, я люблю независимость. Хотя я ходила на свидания пару раз, и это было... не очень».

Сиенна также заметила, что в большинстве своём папарацци потеряли интерес к её жизни и почти её не преследуют. Когда это всё же случается, она старается просто их игнорировать.

«Когда я веду ребёнка в школу, и они начинают фотографировать - это приводит меня в ярость, - признаётся Миллер. - Но они довольно... Не хочу сказать вежливые, потому что я считаю их профессию достаточно неуважительной, но они хотя бы не тычут объективами мне в лицо. Поэтому я просто не обращаю на них внимания».

37-летняя актриса подчеркнула, что не боится старости и наслаждается своим возрастом, стараясь более серьёзно подходить к своей работе.

«Возраст приносит мне облегчение, тишину и ощущение надвигающейся мудрости, - говорит Сиенна. - Теперь у меня завышенные требования к ролям: я хочу играть настоящих женщин с хорошей историей. Раньше я была невероятно знаменита, и меня это не устраивало. Я бы могла выбрать более масштабный и яркий путь, но сейчас мне больше не нужно чьё-то одобрение, в моей жизни куча других вещей, которые намного больше для меня значат. Я - мать, и у меня отличная карьера. Даже удивительно, как мне удалось этого добиться».
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Сиенна Миллер

фотографии >>
«Мне приходилось доказывать, что я - прежде всего, актриса»: Сиенна Миллер об амплуа подружки знаменитости фотографии
«Мне приходилось доказывать, что я - прежде всего, актриса»: Сиенна Миллер об амплуа подружки знаменитости фотографии
«Мне приходилось доказывать, что я - прежде всего, актриса»: Сиенна Миллер об амплуа подружки знаменитости фотографии
«Мне приходилось доказывать, что я - прежде всего, актриса»: Сиенна Миллер об амплуа подружки знаменитости фотографии
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