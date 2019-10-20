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Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков

20 октября
2019 год

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20 октября 2019
В четверг, 17 октября, в московском кинотеатре «Пионер» прошла закрытая премьера комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Катериной Шпицей в главных ролях.

«Полярный» – это комедия режиссеров Алексея Сидорова («Бригада»), Константина Статского («Троцкий») и Михаила Старчака («Остров») о необычном путешествии во времени бывшего бандита из девяностых Вити Мясника, который давно отошел от грязных дел и обжился в современной Москве. Внезапно настигнувшее его прошлое заставляет Витю бежать далеко-далеко – в городок Полярный, где время будто остановилось и до сих пор царят понятия лихого десятилетия. Здесь его не достанут бывшие подельники, которые требуют у Мясника пароль от общака.

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Михаил Пореченков

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Владимир Епифанцев со спутиницей

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Игорь Жижикин

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Катерина Шпица

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Артем Шалимов

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Виктор Комаров

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Юлия Франц

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Ксения Суркова

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Анфиса Вистингаузен

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Анна Калашникова

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Алена Котова

Отправились на Север: Катерина Шпица, Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
фото: Вадим Дубровин и Павел Комаров
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