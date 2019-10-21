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«Больше он не приходил»: Иван Охлобыстин рассказал, как отваживает ухажеров дочерей

21 октября
2019 год

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21 октября 2019
На днях актер Иван Охлобыстин рассказал журналистам, как провел проверку будущему зятю. Старшие дочери актера – уже девушки на выданье. Когда его 20-летняя дочь Варвара познакомила отца со своим парнем, Охлобыстин сделал так, чтобы жених после знакомства с родителями больше не появлялся.

«Больше он не приходил»: Иван Охлобыстин рассказал, как отваживает ухажеров дочерей

«Приходил к нам года два назад один свататься, руку и сердце Варе предлагать. Хороший такой парень, мне понравился. Я ему налил стакан и себе налил стакан. Выпили, и он выпал в осадок. А я вернулся к книге, которую читал… Больше он не приходил. Но я не расстроился. Я доверяю девчонкам. Кого бы они ни выбрали, с этим выбором мне придется смириться ради их счастья», — рассказал Иван.

По словам Охлобыстина, он полностью доверяет дочерям. Они вправе сами решать и способны сделать правильный выбор.

«Они мудрые девки. Опять же, это преимущество большой семьи: они реально осознают, что сейчас отделяться им смысла нет. Мы всегда очень осторожно относились к тому, чтобы до определенного возраста отпускать куда-то детей на ночь. Так они всех друзей к нам приводят. Помню, пришли к нам на праздник друзья. Ну и молодежь собралась. И быстро оттеснила нас, старых панков, на кухню. А вся гостиная, вся лестница подросшими детками и их друзьями оказались заняты, бродила по дому огромная толпа великовозрастных детин, лоси такие. Кто-то поет... У них тут хиппи-коммуна. А мы сидим и умиляемся. Милость Божья, что вокруг собираются прекрасные люди».

«Больше он не приходил»: Иван Охлобыстин рассказал, как отваживает ухажеров дочерей

Иван Охлобыстин и его жена Оксана уже давно мечтают о внуках, но всему свое врем: «Я очень хочу внуков. Мы с Оксанкой скучаем по маленьким, описанным, визжащим существам. Нам не хватает запаха кутятины и всего остального. Мы же животные».
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«Больше он не приходил»: Иван Охлобыстин рассказал, как отваживает ухажеров дочерей фотографии
«Больше он не приходил»: Иван Охлобыстин рассказал, как отваживает ухажеров дочерей фотографии
«Больше он не приходил»: Иван Охлобыстин рассказал, как отваживает ухажеров дочерей фотографии
«Больше он не приходил»: Иван Охлобыстин рассказал, как отваживает ухажеров дочерей фотографии
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